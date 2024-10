Gisele Bündchen exibe corpo tonificado que deixa pouco para a imaginação

Gisele Bündchen continua a impressionar fãs ao redor do mundo com seu senso de moda enquanto a modelo brasileira usa uma blusa jeans decotada que mal segura seus seios, dois anos depois de sua separação do New England Patriots. Tom Brady.

A dupla anunciou seu divórcio em outubro de 2022, com a decisão do quarterback de permanecer mais um ano na NFL supostamente o ponto de ruptura, embora isso tenha sido negado pelos dois.

E desde então, o homem de 45 anos já teve um caso com Joaquim Valente mostrando que ela deseja deixar o heptacampeão do Super Bowl no passado, ao também estrelar uma campanha Born To Be Free para a marca Colcci.

Lá, ela arrasou com um top jeans azul que mostrava seu peito, bem como jeans longos e retos em uma cor combinando para servir um bom contraste com seu cabelo loiro solto enquanto ela posava com o sol brilhando sobre seus ombros.

“O Rio de Janeiro continua lindo” Bündchen legendou a postagem. “É sempre bom estar de volta a esta cidade maravilhosa.

“Não há lugar melhor para tirar fotos @colccioficial @colccijeansoficial.”

A relação de Bündchen com Valente começou em junho de 2023, aproximadamente 18 meses depois que a dupla se conheceu, quando ele começou a ensinar a ela e a seu filho Brady Brazilian Jiu-Jitsu, uma forma de artes marciais mistas.

O novo casal aproveitou uma escapadela para a Costa Rica quando os rumores começaram a surgir, mas parecia que a união deles poderia estar em ruínas quando Valente supostamente se sentiu desconfortável com a pressão, mas eles decidiram continuar.

Quem Tom Brady está namorando?

Brady, por sua vez, permanece no mercado dois anos após sua separação de sua ex-esposa e parece casado com a NFL ao retornar ao esporte que lhe deu todo o seu sucesso como analista da FOX Sports para 2024. /25 temporada.

Romanticamente, ele está ligado a Irina Shaykuma supermodelo russa, embora nada sólido tenha se materializado para o ex-zagueiro ainda.