Gisele Bundchen, grávida de seu terceiro filho, quer dar à luz em sua mansão de US$ 11,5 milhões em Miami

Gisele Bündchen está esperando seu primeiro filho com o parceiro Joaquim Valente e está planejando um parto domiciliar íntimo em sua mansão reformada em Miami, na exclusiva Indian Creek Island. Depois de comprar a propriedade de US$ 11,5 milhões em 2022, após sua separação de Tom BradyBundchen dedicou mais de um ano para transformar a casa em uma casa de sonho que agora possui cinco quartos, sete banheiros e amplos espaços ao ar livre, incluindo piscina e ancoradouro privativo com vista para o riacho.

Indian Creek Island, também conhecida como “Bunker Bilionário”, é conhecida por seus residentes importantes, incluindo figuras como Jeff Bezos, Lauren Sanchez, Ivanka Trump e Jared Kushner.

A ilha privada é protegida por sua própria força policial e patrulha marítima, oferecendo comodidades luxuosas, como um clube de campo exclusivo e um campo de golfe para seus residentes abastados.

Enquanto as reformas estavam em andamento, Bündchen ficou em uma propriedade separada de US$ 9,1 milhões em Miami, com um ringue equestre, futebol campo e outras comodidades de luxo.

Essa configuração também garante que ela e Bradyque tem uma casa próxima em Miami, pode facilmente ser co-pai de seus dois filhos, Benjamin e Vivian, enquanto ela dá as boas-vindas à sua nova adição.

A abordagem parental de Bundchen

Na edição de julho de 2019 da Vogue, Bundchen compartilhou que sua abordagem à paternidade enfatiza a responsabilidade e a sustentabilidade, refletindo seu compromisso com o ambientalismo.

“Quando você tem privilégios, você tem que trabalhar duro. Você quer dar aos seus filhos porque os ama, mas isso é realmente o melhor para eles? Cultivando o jardim com meus filhos, eles entendem que precisam alimentá-lo desde pequenos sementes”, disse ela. “Ah, aí vem uma geada. Perdemos nossa planta. E agora? Começar de novo, descobrir um novo caminho. A natureza é a maior professora: ela está sempre ensinando como se adaptar.”