Gisele Bündchen pausa trabalho de modelo para focar na gravidez

Gisele Bündchen está relaxando até que seu pacote de alegria chegue… a supermodelo colocou o trabalho em pausa até dar à luz seu bebê com Joaquim ValenteTMZ aprendeu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Gisele filmou alguns projetos até o início de outubro… mas desde então deu um passo atrás no trabalho para se concentrar em sua gravidez.

Não há um cronograma claro sobre quando Gisele planeja voltar a ser modelo… mas fomos informados de que ela tem toda a intenção de esperar até estar 100% pronta para ficar na frente das câmeras novamente.

A beldade brasileira se aposentou notavelmente das passarelas em 2015… porém, ela se manteve ocupada fazendo trabalhos de impressão para campanhas de moda e capas de revistas.

Depois que GB – um ex-anjo popular da Victoria’s Secret – esteve ausente do desfile da VS no início de outubro, fontes disseram ao TMZ que modelo recusou um convite para participar… e agora está claro que a gravidez dela provavelmente influenciou nessa decisão.

Esta atualização de carreira ocorre dias depois de ter sido revelado que Gisele estava esperando seu primeiro filho com o namorado – é seu terceiro filho depois de dar as boas-vindas a um filho. Benjamin e filha Viviane com ex-marido Tom Brady.

Ela também foi madrasta do primogênito da estrela aposentada da NFL, Jack … que Tom compartilha com seu ex, Bridget Moynahan.

Como o TMZ relatou anteriormente, o modelo de 44 anos tem cerca de 5 a 6 meses juntomas o casal está esperando até o nascimento para saber se vai ter um menino ou uma menina.

Fontes nos disseram Gisele avisou o ex-marido antes que a notícia do bebê fosse divulgada.