Gisele Bündchen recusou convite para participar do desfile da Victoria’s Secret

Para Gisele Bündchen recusou um convite da Victoria’s Secret para sair da aposentadoria e desfilar no retorno do desfile de moda … mas parece que não há ressentimentos.

Fontes familiarizadas com a situação contam ao TMZ… VS convidou Gisele para desfilar no evento da noite passada, embora em 2020 ela tenha se aposentado dos desfiles.

Nossas fontes dizem que a Victoria’s Secret entrou em contato com a equipe de Gisele em junho, quando a marca começou a escalar o elenco do desfile… e a equipe de Gisele recusou educadamente em seu nome, explicando que ela não queria mais desfilar nas passarelas para desfiles.

Gisele foi um anjo da Victoria’s Secret de 1996 a 2006 .. e ela se aposentou das passarelas em 2020 … embora ela tenha se reunido com a VS em 2023 para sua campanha Icons.

Mas não funcionou… disseram-nos que Gisele ainda recusou educadamente… com sua equipe dizendo que não importa o quão próxima Gisele seja do estilista, ela acabou com as passarelas para sempre.