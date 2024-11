Glanville: O Halloween em que me vesti como eu

Num Halloween, o truque estava comigo.

Aconteceu em 2011, em um concurso de fantasias em Raleigh, na Carolina do Norte, onde eu morava na época. Não foi o clássico de outono que eu esperava durante meus dias de jogador, mas cinco anos depois de me aposentar do beisebol, foi o suficiente para fazer fluir a energia. Poderia ter sido o Yankee Stadium, embora fosse na verdade um local de happy hour no Triângulo de Pesquisa.

O Halloween sempre foi um grande problema para minha família. Enquanto crescia, meu irmão se deleitou com o que chamei de filmes “Hack-A-Thon” como seu aprendizado em fantasias de terror. Esses filmes B abririam caminho até personagens que ele poderia empregar para assustar crianças involuntárias que ousassem bater em nossa porta.

Minha esposa é excelente em costurar fantasias, e o Halloween é uma das ocasiões em que seu talento ganha destaque.

Com certeza, nesta competição de fantasias, ela estava no topo de seu jogo. Ela estava grávida e aparecendo, então decidiu se vestir de bruxa, ficando atrás de seu caldeirão. Ela enrolou um material preto em volta da barriga para ser o caldeirão e acentuou seu visual com cores metálicas de bruxa – roxos e verdes brilhantes. Certamente uma fantasia com uma bruxa explodindo em torno de um caldeirão renderia alguns votos.

Meu? Num momento de inspiração de última hora, decidi… ir como eu mesmo. O jogador de beisebol. Porém, em um pequeno protesto contra jogar na era dos esteróides, decidi animar um pouco o velho Doug Glanville. Então, desenterrei meu antigo uniforme do Texas Rangers, enchi meu corpo com camisetas e roupas para ganhar músculos e acrescentei alguns acessórios, incluindo pílulas de suplementos falsas em uma garrafa gigante de plástico branca chamada “BIGGUN” – o carinhoso nome Jim Thome usaria para cumprimentar a mim e a seus outros companheiros de equipe.

“Ei, Grande Arma!”

Depois fui ao Kinko’s, fotocopiei meu cartão de beisebol do Texas, ampliei-o e passei uma corda nele para poder usá-lo no pescoço. Risquei certas estatísticas e alterei os números. Aumentei meus home runs em cerca de 75 por ano, e todos os meus outros números importantes de poder também, fazendo com que as estatísticas de Barry Bonds parecessem que ele acertou todas as rebatidas de sua carreira.

A peça final: seringas de plástico saindo do meu corpo em vários pontos. Foi engraçado, mas também uma expressão de parte da verdadeira frustração que sinto com o que os PEDs fizeram com o beisebol. Joguei no coração daquela época e estava rodeado de fantasmas. Eu nunca tive certeza de quem foi aprimorado e quem não foi. Eu nunca soube quem era real e quem não era.

O local estava lotado de competidores. Em vários momentos, as pessoas me pararam para prestar homenagem ao meu traje. Mas é aqui que começa a parte complicada: nenhum deles sabia que eu estava vestido como eu.

Eventualmente, alguém perguntou se eu era um fã de Doug Glanville, que é claro que eu disse que era. Quando alguém chegou a me dizer: “Você se parece muito com Doug Glanville”, eu disse que era primo dele. Ainda assim, ele se perguntou, por que eu não me vesti como um estrela jogador se eu realmente queria ganhar?

Mesmo assim, quando chegou a hora de anunciar os vencedores, fiquei em primeiro lugar na categoria “Esportes” e o prêmio foi legítimo: um vale-presente de US$ 200, que aceitei com entusiasmo. Então começaram a surgir as perguntas pós-troféu.

Por que você escolheu esse player e tema específicos? Espere, quem é você, realmente?

Decidi confessar e admitir a verdade: “Sim, estou na verdade Doug Glanville.”

E para minha surpresa… ninguém acreditou em mim.

Ninguém.

Foi só quando estávamos saindo da festa, caminhando em direção ao estacionamento, que transformei um cético em meu primeiro crente.

Mostrei a ele minha carteira de motorista. E ainda assim, ele não acreditou em mim.

Então minha esposa mostrou a ele dela carteira de motorista. “Agora”, ela perguntou, “vamos esse distante?”

Suponho que ser anônimo era algo que desejei em diferentes momentos durante meus dias de jogo. Mas também não queria ser esquecido. O enigma típico de um jogador de beisebol aposentado: queremos pregar a peça e pegue a guloseima.

De qualquer forma, eu sempre poderia culpar a fantasia.

Normalmente, sinto falta de muitas festividades de Halloween porque estou cobrindo o clássico de outono anual do beisebol para a ESPN. Mas este ano, com um dia de viagem na programação da World Series, você poderá me ver andando pelas ruas de Connecticut. Posso ser uma parte do medley de personagens de “Inside Out” da minha esposa: Inveja, Tristeza, Tédio, Tédio, Nostalgia, Raiva.

(E se isso não funcionar, devido ao desafio de pastorear quatro crianças de 8 a 16 anos com vários graus de interesse no Halloween, posso acabar como Bass Reeves ou um personagem de Tron.)

Será um prazer. Não tenha vergonha de dizer olá. E se você não me reconhece, tudo bem também.