Glover Teixeira abre portas para retorno ao UFC após Alex Pereira instá-lo a lutar novamente

Quase um ano depois de dizer que tinha vontade de lutar novamente, mas que continuaria aposentado, Glover Teixeira agora deixa a porta aberta para um possível retorno ao octógono.

O ex-campeão meio-pesado do UFC disse ao MMA Fighting em novembro de 2023 que estava “muito confortável onde estou agora” como treinador de MMA e lutador aposentado, mas estando perto de tantos grandes atletas – e dividindo o tatame com gente como o UFC o campeão Alex Pereira no dia a dia – o deixa mais uma vez ansioso pela competição.

“Não há nada [booked]mas com certeza voltarei às competições”, disse Teixeira em entrevista ao MMA Fighting. “Continuo atrás de desafios. É difícil ficar [training] sem motivo algum, então com certeza farei alguma coisa. Eu quero competir.”

Teixeira se aposentou do esporte em janeiro de 2023, depois de perder lutas consecutivas pelo título do UFC para Jiri Prochazka e Jamahal Hill, e venceu uma luta de luta contra Anthony Smith em junho de 2023.

Houve discussões sobre talvez voltar ao tatame no início deste ano contra Rafael Lovato Jr., em um dos shows de luta livre do UFC Fight Pass Invitational, mas isso não se concretizou.

Teixeira foi parte crucial de três campos de treinamento de Pereira neste ano para defesas de título bem-sucedidas contra Hill, Prochazka e, mais recentemente, Khalil Rountree no UFC 307, e o veterano brasileiro, que completa 45 anos no final deste mês, está aberto a ofertas em vários esportes – até mesmo o UFC.

“Vou praticar jiu-jitsu, quero fazer… não sei, talvez boxe. Ou até voltar para algumas lutas no UFC”, disse Teixeira. “Tem que ser isso porque é difícil, cara. Estou me sentindo ótimo, lutando muito com a galera da academia. Já rolei com alguns lutadores, treinando com Sean Strickland e ‘Poatan’. Eu estava fazendo um sparring leve com ‘Poatan’ outro dia, e ele disse, ‘Porra, Glover, você tem que voltar!’

“Estou treinando bem, estou me sentindo bem. Eu amo isto. Não estou dizendo que quero lutar, mas quero competir. Se for jiu-jitsu, Lovato, caras assim. Quero fazer algumas partidas, isso é certo.”

Teixeira lutou profissionalmente 42 vezes entre 2002 e 2023, acumulando um recorde de 33-9 com vitórias importantes no UFC sobre Jan Blachowicz, Rashad Evans, Ryan Bader, Quinton “Rampage” Jackson, Anthony Smith e Jared Cannonier. Teixeira perdeu sua primeira luta pelo título do UFC em 2014, perdendo na decisão para Jon Jones, antes de finalmente conquistar o ouro sete anos depois e se tornar o campeão estreante mais velho da história da promoção, aos 42 anos.