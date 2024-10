Glover Teixeira gosta das chances de Alex Pereira nocautear Jon Jones e Stipe Miocic

Glover Teixeira estará no córner de Alex Pereira quando “Poatan” defender o cinturão dos meio-pesados ​​contra o nocauteador Khalil Rountree na luta principal do UFC 307, sábado, e ele gosta das chances de Pereira em uma potencial mudança para o peso pesado.

Pereira sugeriu a ideia no passado, mas recentemente disse que estaria mais disposto a reduzir para 185 libras para enfrentar o campeão Dricus du Plessis. Teixeira, porém, disse que o poder de soco de Pereira se traduziria perfeitamente na divisão mais pesada do UFC.

“[Pereira’s] O poder de nocaute é inacreditável”, disse Teixeira em entrevista ao MMA Fighting. “Ele está muito bem no chão e é um nocauteador nato. Se ele subir, esses caras não vão vencer, cara. Eles teriam a mesma chance que os outros têm [at light heavyweight]. Khalil, Jon Jones ou Stipe [Miocic]? Ok, acredito que Poatan os pega.”

Pereira conquistou o ouro dos médios do UFC em novembro de 2022 e perdeu em uma revanche imediata para Israel Adesanya seis meses depois, depois deixou a divisão para iniciar uma sequência de 4 a 0 com 205 libras que já inclui um trio de nocautes e duas defesas de título.

Teixeira disse que a equipe se concentrará em deixar Pereira “mais forte e pesado” para uma possível mudança para a categoria de peso de Jon Jones, mas “treinei com muitos pesos pesados, e [Pereira] é tão forte.”

Ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC e que já lutou contra Jones no passado, Teixeira disse que optaria por subir para o peso pesado em vez de voltar para o peso médio se estivesse no lugar de Pereira. Ainda assim, ele apoia qualquer decisão que “Poatan” tome a seguir.

“Talvez subir fosse definitivamente mais fácil. Essa seria a minha opinião, mas é apenas uma opinião.” disse Teixeira. “Teríamos que ver o que os médicos dizem, se ele consegue descer com saúde, mas acho que ele definitivamente precisaria perder músculos. Não há outro jeito. Ele ganhou muito treinamento muscular no wrestling. Ele costumava fazer 185 no GLORY, mas estava praticando apenas kickboxing e continuou crescendo [with wrestling]e o corte ficou mais difícil. Temos que ver o que os profissionais dizem. Se ele quiser cair, desceremos juntos. E venceremos em qualquer lugar.”

Rountree está do outro lado da jaula do campeão no sábado, tentando estragar qualquer plano de Pereira de conquistar vários cinturões do UFC simultaneamente, e a equipe de Pereira está levando isso a sério. Poatan mudou todo o seu acampamento para 8.500 pés acima do nível do mar para se preparar para a alta altitude de Salt Lake City, e não ficará surpreso se Rountree mudar todo o seu estilo para evitar as mãos e chutes de Pereira.

“É uma luta”, disse Teixeira. “Mesmo ‘Cro Cop’ [Mirko Filipovic] tiro para quedas. Talvez ele esteja tipo, ‘É muito difícil aqui, vou tentar derrubá-lo.’ Todo mundo nesse nível treina jiu-jitsu. Essa pode não ser sua maior força, mas ele a treina. E ele definitivamente pode tentar uma queda. Poatan treina de tudo, sempre, mas suas ameaças estão em pé. Ele é rápido e explosivo.”