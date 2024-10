Gol de Erling Haaland ‘não é normal para um ser humano’ – Guardiola

MANCHESTER, Inglaterra – Pep Guardiola disse que o gol escandaloso de Erling Haaland na vitória do Manchester City por 5 a 0 sobre o Sparta Praga “não era normal para um ser humano”.

Haaland finalizou acrobaticamente um cruzamento de Savinho no segundo tempo com um voleio de calcanhar no ar.

O norueguês voltou a marcar antes de ser substituído, marcando 44 gols em 42 jogos na Liga dos Campeões e subindo para o 16º lugar na lista de todos os tempos.

“Não sabia como ele marcou”, disse Guardiola. “Para um ser humano, eu diria não [it’s not normal]. Ele fez um gol fantástico.

“Ele pode tocar 15 ou 20 bolas, mas tem sete ou oito chances.

“Ele fez um gol incrível, semelhante ao [Borussia] Dortmund há alguns anos. Não sei qual é mais difícil, mas diria os dois.”

O gol maravilhoso de Erling Haaland ajudou o Man City a derrotar o Sparta Praga. Imagens Copa/Getty

O companheiro de equipe de Haaland no Man City, Matheus Nunes, ficou igualmente impressionado.

“Que gol incrível. Fiquei sem palavras depois disso”, disse Nunes à TNT Sports. “Quando ele marcou um gol semelhante contra o Dortmund eu estava assistindo na TV, então ver isso ao vivo foi incrível.”

O técnico do Sparta Praga, Lars Friis, também elogiou Haaland, que já marcou 13 gols na temporada.

“O que você pode dizer, ele é talvez o melhor atacante do mundo”, disse Friis.

“Ele é de classe mundial. Sentimos que tínhamos boas mãos sobre ele, mas então ele apareceu com um gol como este.

“Eles são o melhor time do mundo, com os melhores jogadores do mundo.”

A vitória do City levou-o ao terceiro lugar na tabela da Liga dos Campeões e à vista das eliminatórias antes dos jogos contra o Sporting CP e o Feyenoord.

A equipe de Guardiola também estabeleceu um novo recorde na principal competição de clubes da Europa ao ficar 26 jogos sem derrota – excluindo disputas de pênaltis – para melhorar a sequência estabelecida pelo Manchester United entre 2007 e 2009.

“Jogamos muito bem novamente”, disse Guardiola.

“Estou gostando muito da forma como jogamos ultimamente. Sofremos poucas, poucas chances.

“Criamos muito e tivemos que ser muito pacientes. Temos cinco jogos restantes e o objetivo é terminar entre os oito primeiros. É uma boa vantagem não jogar em fevereiro.”