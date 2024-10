Gols de Lionel Messi ajudam o Inter Miami a conquistar o Supporters’ Shield

Lionel Messi disse que o Inter Miami CF completou seu primeiro objetivo na temporada 2024 da MLS depois de conquistar o Supporters’ Shield com uma vitória por 3 a 2 sobre o Columbus Crew na noite de quarta-feira no Lower.com Field, em Ohio.

“Estou feliz”, disse Messi em entrevista pós-jogo à Apple TV. “Estou feliz por termos feito isso. No início do ano sabíamos que este era um grupo para lutar por isso. Assumimos o comando desde o início, tínhamos jogadores para fazer isso. Estou feliz por garantir o primeiro objetivo, e estamos pensando no próximo.”

Messi marcou dois gols e Luis Suárez marcou outro enquanto o Miami aguentava depois que Rudy Camacho, do Crew, foi expulso aos 63 minutos. O goleiro do Miami, Drake Callender, defendeu um pênalti de Cucho Hernández aos 84 minutos para selar os três pontos para seu time.

Os Herons garantiram o troféu com 68 pontos em 32 jogos, conquistando seu primeiro título da MLS desde sua estreia em 2020 como uma franquia de expansão. O Inter Miami conquistou o título inaugural da Copa das Ligas de 2023, mas nunca havia vencido nada na MLS.

O momento em que fizemos história! 🛡️🖤🩷 pic.twitter.com/zRseWXbGTZ – Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 3 de outubro de 2024

A equipe teve uma ascensão meteórica em 2024 devido às contribuições de Messi e Suárez em suas primeiras temporadas completas com a equipe. Juntos, os atacantes marcaram 35 dos 72 gols do time em 31 partidas.

“Acho que desde a chegada de [coach] Gerardo Martino e nós [Jordi Alba, Suarez and Sergio Busquets]a ideia era clara de ser protagonista e correr atrás da bola, ter a bola e a posse. Chegaram jogadores importantes para fazer o time crescer em termos de jogo e personalidade. Tentamos competir em todos os jogos”, disse Messi.

Apesar das ausências de Messi por lesão e atuação internacional, o capitão argentino lidera o Inter Miami em assistências e gols em apenas 16 partidas disputadas.

O Escudo dos Torcedores de 2024 se torna o segundo troféu de Messi pelo clube e o 46º título da carreira. Sua longa lista de conquistas inclui 10 troféus da LaLiga, quatro triunfos na Liga dos Campeões, dois títulos da Copa América e a Copa do Mundo FIFA de 2022, entre outros.

“Estou aqui há um ano e estou feliz por termos conquistado dois títulos com ele”, disse Martino.

O Supporters’ Shield é um dos dois principais troféus da MLS ao lado da MLS Cup, e é concedido ao time com o melhor histórico geral na temporada regular para recompensar a consistência ao longo de uma campanha de 34 jogos.

Escolhas do Editor

Dezesseis times diferentes da MLS ganharam o Supporters’ Shield, com o LA Galaxy e o DC United liderando com quatro cada.

Ao vencer o Shield, o Inter Miami garantiu a vantagem de jogar em casa durante os playoffs.

O Inter Miami também continua a caminho de bater o recorde da liga de maior número de pontos em uma temporada regular.

O New England Revolution detém o recorde depois de somar 73 pontos durante a temporada de 2021, mas Miami ainda pode superar esse número vencendo seus dois últimos jogos.