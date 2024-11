Google foi atingido pela Rússia com a maior multa já registrada na história mundial

Googlea gigante tecnológica conhecida por revolucionar a forma como acedemos à informação, encontra-se agora às voltas com com uma terrível dor de cabeça financeira na Rússia. Atualmente, a empresa enfrenta uma multa exorbitante de aproximadamente 2,5 decilhões de dólares devido à sua recusa em restaurar contas de meios de comunicação pró-Kremlin e estatais.

Conforme relatado pelas notícias da RBC, esta penalidade pesada vem acumulando desde 2020 quando canais afiliados ao estado russo, incluindo Tsargrad e RIA FAN, ganharam ações judiciais contra o Google depois que seus canais no YouTube foram bloqueados.

Inicialmente, o Google recebeu multas diárias de 100 mil rublos, um número que dobrava a cada semana. Avançando até agora, o total de multas aumentou para insondáveis ​​2 undecilhões de rubloso que se traduz em cerca de US$ 2,5 bilhões. Para colocar esta enorme soma em perspectiva, undecilhão é um número com 36 zeros!

Mesmo com a Alphabet, empresa controladora do Google, reportando receitas de mais de US$ 307 bilhões em 2023, não há como eles chegarem perto de pagar essa multa tão cedo. Na verdade, a multa total é maior do que o PIB global total estimadoque o Banco Mundial atribuiu cerca de US$ 105 trilhões no ano passado.

A multa chocantemente alta de US$ 2,5 decilhões explicada

As raízes desta multa colossal estão na decisão do YouTube de bloquear vários canais de mídia estatais russos que apoiou a invasão da Ucrânia. Na sequência destas ações, as autoridades russas retaliaram com multas, mas optou por não bloquear completamente o YouTube. Atualmente, 17 canais de TV russos, incluindo canais bem conhecidos como o Channel One e o Zvezda, afiliado aos militares, entraram com ações legais contra o Google.

À luz destas pressões, a subsidiária russa da Google pediu falência no verão de 2022com uma declaração oficial de falência ocorrendo no outono seguinte. Além disso, a Alphabet já havia suspendido a publicidade na Rússia como parte do cumprimento das sanções ocidentais devido à guerra.

As batalhas legais e as multas altíssimas ilustram a profundidade da crise para o Google, que agora deve uma quantia astronômica ao governo russo. Se algum dia desejarem voltar a entrar no mercado russo, a Google poderá ter de negociar alguma forma de acordo com as autoridades para resolver esta multa impressionante. Até então, parece que a empresa concentrará os seus recursos noutro lado, já que esta multa não é nada menos que um buraco negro financeiro.