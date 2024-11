Governador do Colorado elogia Shawn Mendes por falar sobre sexualidade em Red Rocks

Shawn Mendes está sendo aplaudido de pé pelo governador do Colorado Jared Polis … depois que Shawn se abriu para uma multidão de shows e revelou que ainda está tentando descobrir sua sexualidade.

O cantor de “Treat You Better” estava se apresentando no icônico Red Rocks Amphitheatre do Colorado na segunda-feira, quando discursou durante anos especulações sobre sua sexualidadedizendo que é um trabalho em andamento.