GP dos EUA: O que está em jogo para Lando Norris e Max Verstappen?

Com seis rodadas restantes da temporada de Fórmula 1, uma verdadeira luta pelo título está se formando entre Max Verstappen e Lando Norris.

Os seguidores de longa data do esporte saberão como é raro que uma batalha pelo campeonato seja decidida na rodada final do ano – com apenas 30 exemplos nos 74 anos de história do esporte e apenas três nos últimos 10 anos – mas com base na trajetória dos dois pilotos nas últimas cinco corridas, a temporada de 2024 tende a um confronto final na rodada final em Abu Dhabi.

A diferença atual entre Verstappen e Norris é de 52 pontos (Verstappen com 331 pontos, Norris com 279) com um total de 180 ainda em disputa para qualquer piloto se vencer todas as corridas, todas as corridas de sprint e marcar todos os pontos de bônus pelo mais rápido voltas (por mais improvável que isso seja).

Se os dois pilotos estiverem empatados em pontos na rodada final, aquele com mais vitórias seria coroado campeão (Verstappen atualmente tem sete contra três de Norris) e se esse número estiver empatado iria para a contagem regressiva em segundos lugares, depois em terceiro. lugares e assim por diante.

jogar 2:33 Qual equipe maximizará suas atualizações quando a F1 retornar a Austin? Com o retorno da F1 a Austin neste fim de semana, a equipe do ESPN Unlapped discute qual equipe pode maximizar o desempenho de seu carro com novas atualizações.

Quantos pontos são oferecidos em cada corrida?

O sistema de pontos da F1 oferece os seguintes pontos por posição no final de cada Grande Prêmio.

1º – 25 pontos

2º – 18 pontos

3º – 15 pontos

4º – 12 pontos

5º – 10 pontos

6º – 8 pontos

7º – 6 pontos

8º – 4 pontos

9º – 2 pontos

10º – 1 ponto

Volta mais rápida: 1 ponto de bônus desde que o piloto termine entre os 10 primeiros

Restam três corridas de velocidade este ano, que oferecem a oportunidade de marcar pontos extras no sábado do fim de semana da corrida em uma corrida autônoma mais curta. Os pontos são distribuídos da seguinte forma.

1º – 8 pontos

2º – 7 pontos

3º – 6 pontos

4º – 5 pontos

5º – 4 pontos

6º – 3 pontos

7º – 2 pontos

8º – 1 ponto

Três das seis rodadas restantes têm corridas de velocidade como parte do cronograma, começando neste fim de semana em Austin.

Restantes corridas:

20 de outubro: Grande Prêmio dos EUA (fim de semana de sprint)

27 de outubro: Grande Prêmio do México

3 de novembro: Grande Prêmio do Brasil (fim de semana de sprint)

24 de novembro: Grande Prêmio de Las Vegas

1º de dezembro: Grande Prêmio do Catar (fim de semana de sprint)

8 de dezembro: Grande Prêmio de Abu Dhabi.

O que Norris precisa fazer para vencer?

Lando Norris com Max Verstappen em Cingapura. Clive Rose – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

Mesmo que Norris consiga o máximo de 180 pontos ainda em oferta, Verstappen seria capaz de manter a liderança por um único ponto ao terminar em segundo em todas as corridas e sprints. No entanto, dada a forma como a temporada tem decorrido até agora, esse cenário hipotético parece incrivelmente improvável, já que a Ferrari, a Mercedes e o companheiro de equipa de Norris, Oscar Piastri, têm estado em disputa regular por vitórias e pódios.

Uma maneira melhor de encarar a tarefa que Norris enfrenta é que ele precisa tirar uma média de 8,83 pontos de Verstappen em cada uma das seis rodadas restantes. Isso pode significar superar Verstappen por 10 pontos em um fim de semana (a diferença entre uma vitória e um terceiro lugar) e sete (a diferença entre uma vitória e um segundo lugar em outro) em outro, mas no final das contas ele precisa vencer Verstappen de forma consistente para ter uma chance.

Para garantir que a corrida pelo título chegue à rodada final, Norris precisa superar Verstappen em 5,4 pontos em média nas próximas cinco rodadas. No entanto, isso deixaria a diferença de 25 pontos à frente de Abu Dhabi, o que significa que Norris iria para a corrida final precisando de uma vitória e de uma volta mais rápida, enquanto esperava que Verstappen não conseguisse pontuar.

Norris está tendendo para um título com base em resultados recentes?

Nas últimas cinco rodadas, durante as quais a McLaren foi a equipe mais consistente e a Red Bull teve dificuldades, Norris diminuiu a diferença para Verstappen com uma média de 6,4 pontos por rodada.

Uma continuação desse tipo de forma deixaria um déficit de 13 ou 14 pontos na rodada final e Verstappen precisaria terminar em quinto ou superior em Abu Dhabi para garantir o título. Isso proporcionaria um elemento de excitação e perigo às últimas corridas, mas, em última análise, Verstappen continua a ser o favorito, dada a dimensão da sua liderança e a quantidade de corridas restantes.

Lando Norris venceu três corridas este ano, contra sete de Max Verstappen. Gongora/NurPhoto via Getty Images

Os torcedores de Norris terão alguma esperança de que a McLaren emerja como o carro mais rápido na maioria dos circuitos na segunda metade da temporada e das dificuldades de Verstappen durante o mesmo período. Desde o Grande Prêmio da Inglaterra, em julho, Norris reduziu a vantagem de Verstappen dos 84 pontos, o melhor da temporada, para os atuais 52, enquanto Verstappen não vence uma corrida desde o Grande Prêmio da Espanha, em junho.

A Red Bull tem lutado para adicionar consistentemente desempenho ao seu carro da mesma forma que a McLaren fez este ano, mas atualizações para todas as equipes de ponta no Grande Prêmio dos EUA deste fim de semana podem alterar o quadro competitivo novamente. As atualizações em Austin provavelmente serão as últimas grandes mudanças nos carros este ano, então o desempenho relativo da McLaren e da Red Bull no Circuito das Américas pode ser um indicador chave para saber se Norris terá o carro que precisa para levar a sério. monte um desafio.

O abandono de qualquer um dos pilotos nas restantes corridas representaria um golpe significativo nas suas esperanças. Por exemplo, se Verstappen não conseguir terminar um Grande Prêmio enquanto Norris vence e garante a volta mais rápida, isso resultaria na erosão de metade da atual vantagem de 52 pontos de Verstappen de uma só vez. Mas se Norris não conseguir pontuar em nenhuma corrida, isso provavelmente significaria o fim de suas esperanças de título, a menos que o mesmo acontecesse com Verstappen em uma rodada posterior.

Há algum outro driver na mistura?

Charles Leclerc, da Ferrari, está 34 pontos atrás de Norris, o que significa que sua diferença para Verstappen é de 86 pontos. Mesmo que ele lutasse regularmente por vitórias, isso pareceria uma enorme diferença de pontos, mas parece intransponível dadas as flutuações de forma da Ferrari de corrida para corrida.

No entanto, Leclerc – junto com seu companheiro de equipe na Ferrari, Carlos Sainz, e os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell – ainda pode desempenhar um papel importante na luta pelo título, tirando pontos dos dois candidatos ao título nas últimas seis corridas e, ocasionalmente, lutando por vence.

Charles Leclerc (R) é o terceiro no campeonato de pilotos, 86 pontos atrás de Max Verstappen. Imagens de Clive Rose/Getty

O outro fator significativo na batalha pelo título Verstappen/Norris será o desempenho de seus companheiros de equipe. Piastri, da McLaren, venceu duas corridas nesta temporada e tem potencial para garantir mais vitórias nas rodadas restantes. A McLaren disse que dará preferência a Norris em situações 50/50 entre seus dois pilotos, mas até onde as ordens da equipe podem se estender para garantir que Piastri ajude Norris não está totalmente claro.

Da mesma forma, Sergio Perez, da Red Bull, será chamado para ajudar Verstappen, mas apenas se ele for competitivo o suficiente para se tornar um fator importante nas corridas. Perez tem lutado para manter a forma desde seu último pódio no Grande Prêmio da China, em abril, e sua falta de resultados fez com que a Red Bull ficasse atrás da McLaren no campeonato de construtores.

Se ele conseguir correr mais perto da frente nas últimas seis corridas, como fez na grande maioria do Grande Prêmio do Azerbaijão há duas corridas, a Red Bull deixou claro que ele será convidado a desempenhar um papel de apoio para Verstappen.