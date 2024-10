Graceland Tour homenageia Lisa Marie Presley com uma rara visão dos itens da família de Elvis

Lisa Maria PresleyA vida e o legado do cantor foram celebrados em Graceland… para homenagear a chegada do livro de memórias do falecido cantor.

Fãs de Elvis Presleyforam convidadas para a famosa casa do Rei do Rock ‘n’ Roll para uma experiência exclusiva, que incluiu um raro vislumbre de alguns dos artefatos mais íntimos da propriedade.

A celebração aconteceu dias antes do lançamento de “From Here to the Great Unknown: A Memoir”, o livro de Lisa Marie que filha Riley Keough concluído após o falecimento de sua mãe em 2023.

A visita a Graceland era o sonho de qualquer fã de Elvis. A turnê – composta por grupos de no máximo 17 pessoas – começou com uma mensagem de boas-vindas de 7 minutos que detalhava a vida da lenda do rock.

A narração também contou com uma gravação de Elvis, na qual ele relatou suas lembranças mais felizes com sua família na propriedade.

Após esta saudação, os grupos foram guiados por Graceland, onde cada cômodo da mansão dava um vislumbre da vida de Lisa Marie. Por exemplo, a sala da frente incluía a chave de um carrinho de golfe… um carrinho que LMP costumava passear com seu famoso pai.

Mais tarde na vida Lisa Marie supostamente também dirigiu por Graceland na carroça com suas filhas gêmeas Finley dar Harpista.

Várias outras lembranças pessoais estavam em exibição, incluindo algumas lindas fotos da infância de Lisa Marie, sua antiga cadeira alta, triciclo e jaqueta de pele branca, entre outros itens.



Os visitantes ainda puderam ver mais de perto um lenço oferecido a Lisa Marie por Elvis, que tinha uma mensagem inscrita nele… “Para Yisa. Long Beach Arena. Eu amo minha Lisa. Papai.”

Elvis teria dado o lenço a Lisa Marie para que ela não se sentisse excluída quando ele desse seus famosos lenços aos participantes de seus shows.

Adicionar Maria morreu em Los Angeles em janeiro de 2023, após sofrer uma obstrução intestinal causada por efeitos colaterais de uma cirurgia anterior para perda de peso. Ela tinha apenas 54 anos.