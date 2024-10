Grande Prêmio da Cidade do México: tempos, estatísticas, previsões

O Grande Prêmio dos Estados Unidos viu Ferrari e Red Bull recuperarem a forma.

A Ferrari fez uma dobradinha surpresa no Grande Prêmio liderada por Charles Leclerc, enquanto Max Verstappen conquistou pontos suficientes com sua vitória na corrida de velocidade e um terceiro lugar no domingo para ampliar sua liderança no campeonato de pilotos.

Lando Norris terá muito trabalho nas próximas cinco corridas para reduzir a vantagem de 57 pontos de Verstappen. A McLaren conseguirá manter o título de construtores antes do final da temporada em Abu Dhabi?

Neste fim de semana a F1 retorna ao formato tradicional na corrida em casa de Sergio Perez, na Cidade do México, com tudo pela frente no domingo.

O tempo deverá ser seco e estável, com máximas de 22 graus Celsius e parcialmente nublado.

O Autódromo Hermanos Rodriguez tem uma altitude de 7.300 pés (2.200 metros), tornando-se a corrida mais alta do calendário da F1. Michael Potts/Agência BSR/Getty Images

Últimas notícias

Max Verstappen tem o maior número de vitórias no Grande Prêmio do México, com cinco. Jared C. Tilton/Getty Images

Estatísticas e histórico do circuito

As corridas no parque Magdalena Mixhuca, na Cidade do México, remontam a 1959, com o primeiro evento de Fórmula 1 no circuito – uma corrida fora do campeonato – ocorrendo em 1962. O herói do automobilismo local Ricardo Rodriguez morreu durante os treinos para o evento inaugural da F1, e a partir daí, o circuito recebeu o nome dele e do irmão Pedro, outro piloto mexicano, que morreu nove anos depois enquanto corria em carros esportivos.

O Autódromo Hermanos Rodriguez sediou rodadas do campeonato de F1 de 1963 a 1970 e novamente de 1986 a 1992, antes de retornar ao calendário em 2015.

O circuito original era conhecido por sua temível curva Peraltada – uma longa curva para a direita antes da reta dos boxes com área de escape mínima. Quando o circuito regressou em 2015, a Peraltada tinha sido removida e substituída pela icónica secção do estádio Foro Sol, que inclui duas curvas fechadas num antigo estádio de basebol.

A uma altitude de 2.200 metros (7.300 pés), o circuito é o mais alto do calendário da F1 e apresenta um desafio único para equipes e pilotos. O ar mais rarefeito significa que os carros rodam com os níveis de asas mais altos, mas ainda geram menos força aerodinâmica do que em Monza, onde os níveis de asas mais baixos são instalados para reduzir o arrasto. Os níveis reduzidos de oxigênio no ar também exigem que o turbocompressor da unidade motriz gire mais rápido do que ao nível do mar, ao mesmo tempo que cria problemas de resfriamento para pneus e freios.

Voltas: 71 voltas de 4,3km. Distância total 305 km

Recorde de volta: 1:17.774 Valtteri Bottas (2021)

Mais vitórias: Verstappen (2017-2018, 2021-2023) com cinco. Do grid atual, Lewis Hamilton (2016, 2019) é o único outro piloto a vencer aqui.

A maioria dos postes: Jim Clark (1963-1965, 1967) com quatro. Está misturado na era moderna com Hamilton (2016), Daniel Ricciardo (2018) Leclerc (2019, 2023), Bottas (2021) e Verstappen (2022) garantindo a pole no grid atual.

O herói local Sergio Perez (R) não venceu nenhuma corrida este ano e está em oitavo no campeonato de pilotos. Jared C. Tilton/Getty Images

O que aconteceu no ano passado?

A Ferrari bloqueou a primeira linha do grid na qualificação, mas foi impotente para impedir que o Red Bull de Verstappen entrasse no turbilhão e ultrapassasse os dois na descida para a Curva 1. Enquanto Verstappen posicionava seu carro dentro de Leclerc, o herói local Perez fez um passou para fora, mas ao fazê-lo fez contato com a Ferrari e foi lançado no segundo turno.

Uma falha na suspensão da Haas de Kevin Magnussen no meio da corrida resultou em um grande acidente e uma bandeira vermelha, mas Verstappen não perdeu o ritmo no reinício e liderou Leclerc e Hamilton na Curva 1. Verstappen desapareceu na liderança enquanto Hamilton conseguia ultrapasse Leclerc na volta 40 de 71 para assumir o segundo lugar na chegada.

Quem vai ganhar?

O Grande Prêmio dos Estados Unidos do fim de semana passado viu uma vitória surpresa da Ferrari, com Leclerc e Carlos Sainz parecendo intocáveis ​​depois de correrem em primeiro e segundo.

Mas o guia de forma deste ano sugere que a McLaren é a equipe a ser batida quando os carros rodam com asas com alto downforce, tornando Norris o favorito mais uma vez.

Como assistir ao GP

Assista no ESPNEWS e ESPN+ (somente nos EUA) – veja a programação.

A cobertura da transmissão ao vivo no Reino Unido é feita pela Sky Sports F1 e pela BBC Radio 5 Live.

Para notícias, análises e atualizações, acompanhe a cobertura com Equipe de F1 da ESPN Nate Saunders e Laurence Edmondson na Cidade do México e nas redes sociais.

Sexta-feira

Treino livre um: 19h30-20h30 BST

Treino livre dois: 23h30-00h30 BST

Sábado

Treino livre três: 18h30-19h30 BST

Qualificação: 22h00-23h00 BST

Domingo

Início da corrida: 20:00 GMT.

McLaren e Lando Norris conseguirão conquistar os dois títulos faltando cinco corridas para o final? PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Como ficam os campeonatos

O Grande Prêmio dos EUA foi um golpe para a McLaren, com Verstappen conquistando a vitória na corrida de velocidade e terminando à frente de Norris no pódio. A diferença de pontos agora é de 57, faltando cinco corridas para o final.

A McLaren continua líder do campeonato de construtores, 40 pontos à frente da Red Bull, segunda colocada. Mas o sucesso da Ferrari no domingo significa que eles estão se aproximando da Red Bull, a apenas nove pontos do segundo lugar.

