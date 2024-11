Grande Prêmio do Brasil: tempos, estatísticas, previsões

Depois de uma corrida dramática no México, a diferença de pontos em ambos os campeonatos diminuiu.

A batalha entre Red Bull e McLaren é muito mais acirrada, e a Ferrari emergiu como uma candidata desconhecida para vencer o campeonato de construtores.

Faltando apenas quatro corridas para o fim da temporada, a F1 segue para São Paulo para o penúltimo fim de semana de sprint.

O tempo a partir de sexta-feira será nublado e seco com máximas de 26 graus Celsius.

Faltam quatro corridas para o final da temporada de F1 de 2024, com o Brasil sediando o penúltimo formato de corrida sprint. Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Christian Horner se recusou a confirmar se Sergio Pérez encerraria a temporada de F1 após o Grande Prêmio do Brasil.

A McLaren disse a Lando Norris que não há necessidade de mudar a maneira como ele dirige na batalha pelo título de F1 com Max Verstappen, da Red Bull.

A FIA multou a Alpine, de propriedade da Honda e da Renault, em um total de US$ 1 milhão por violações processuais do limite de custo de 2023 para fabricantes de motores.

Os comissários da F1 acertaram as decisões de Verstappen no México?

A Ferrari conseguirá alcançar a McLaren no campeonato de construtores? Plus Prévia do Grande Prêmio do Brasil | Ouça o último episódio do podcast de F1 da ESPN, Unlapped.

jogar 1:42 A Ferrari se tornou uma candidata legítima aos construtores? Laurence Edmondson avalia a repentina ascensão da Ferrari na disputa pelo campeonato.

Como ficam os campeonatos

O campeonato de pilotos é o mais próximo desde o Grande Prêmio de Mônaco, em maio. Verstappen lidera Norris por 47 pontos e Charles Leclerc por 71.

A McLaren, por sua vez, continua líder no campeonato de construtores com 29 pontos. O duplo pódio da Ferrari em duas corridas consecutivas em Austin e na Cidade do México aumentou sua pontuação para ultrapassar a Red Bull, que está atrás por 54 pontos.

O primeiro Verstappen que poderá ganhar matematicamente o campeonato será em duas semanas, se ele liderar Norris por 61 pontos depois de Las Vegas.

Se Verstappen terminar em terceiro nas últimas quatro corridas e dois sprints, incluindo este fim de semana, Norris deve vencer e fazer a volta mais rápida de cada vez para ganhar o título por um ponto.

O Brasil sediou pela primeira vez um Grande Prêmio de F1 em 1973, em Interlagos. A corrida mudou para Jacarepaguá, perto do Rio de Janeiro, na década de 1980, antes de retornar a São Paulo em 1990. Victor Eleutério ATPImages/Getty Images

Estatísticas e histórico do circuito

Situado em um bairro entre dois lagos artificiais, Interlagos (que significa “entre lagos”), foi inaugurado como autódromo em 1940. A Fórmula 1 correu pela primeira vez no circuito em 1972 como uma corrida fora do campeonato antes de se tornar parte do calendário. de 1973.

O circuito original tinha quase o dobro do comprimento, girando sobre si mesmo várias vezes como uma pista de kart. No entanto, sua superfície acidentada foi considerada perigosa na primeira era do efeito solo e saiu do calendário em 1980, quando o Grande Prêmio do Brasil foi transferido para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

A F1 voltou a uma versão reduzida e atualizada do circuito em 1990, o que coincidiu com a ascensão de Ayrton Senna ao estrelato global. Em 2004, o Grande Prêmio do Brasil foi transferido do início do ano para o final do calendário da F1 e testemunhou decisões dramáticas de títulos em 2005, 2007, 2008, 2009 e 2012.

Voltas: 71 voltas de 4,3km. Distância total 305 km.

Recorde de volta: 1:10.540 Valtteri Bottas (2018)

Mais vitórias: Michael Schumacher com quatro (1994-1995, 2000, 2002). Do grid atual, Lewis Hamilton (2016, 2018, 2021), Verstappen (2019, 2023) e George Russell (2022) venceram aqui.

A maioria dos postes: Senna em sua corrida em casa com cinco (1986, 1988-1991, 1994). Do grid atual, Fernando Alonso (2005), Hamilton (2012, 2016, 2018), Bottas (2017, 2021), Verstappen (2019, 2023) e Russell (2022) estiveram todos na pole aqui.

Fernando Alonso, da Aston Martin, comemora seu terceiro lugar no Autódromo Jose Carlos Pace ao lado de Lando Norris e do vencedor da corrida Max Verstappen em 2023. Victor Eleutério ATPImages/Getty Images

O que aconteceu no ano passado?

Não é surpresa que Verstappen tenha conquistado outra vitória dominante em Interlagos, a 17ª na temporada, das luzes à bandeira. Norris conquistou o sexto pódio do ano como segundo lugar, com Fernando Alonso superando Perez para terceiro.

Norris conseguiu desafiar Verstappen pela liderança na volta 8 com DRS, mas seu breve raio de esperança se extinguiu na frenagem para a curva 4, enquanto o holandês continuava a liderar a corrida.

Quem vai ganhar?

A Ferrari é a equipe em forma para o fim de semana do Grande Prêmio do Brasil, com vitórias em três das últimas cinco corridas.

A McLaren continua sendo uma ameaça – Norris mostrou um ritmo promissor no final da corrida do fim de semana passado no México – mas com base no resultado geral das duas últimas corridas é difícil ignorar uma vitória da Ferrari.

Embora Carlos Sainz tenha vencido no México, Leclerc teve o melhor desempenho geral este ano e deve ser considerado o favorito.

Para marcar o 30º aniversário da morte do campeão mundial de F1 Ayrton Senna, em maio de 2024, Interlagos sediou o Racing Day que incluiu uma corrida pelo circuito. Allison Sales/aliança de imagens via Getty Images

Como assistir ao GP

Assista no ESPNEWS e ESPN+ (somente nos EUA) – veja a programação.

A cobertura da transmissão ao vivo no Reino Unido é feita pela Sky Sports F1 e pela BBC Radio 5 Live.

Para notícias, análises e atualizações, acompanhe a cobertura com Equipe de F1 da ESPN Nate Saunders e Laurence Edmondson em São Paulo e nas redes sociais.

Sexta-feira

Treino livre um: 14h30-15h30 GMT

Qualificação de sprint: 18h30-19h14 GMT

Sábado

Corrida de velocidade: 14h00-15h00 GMT

Qualificação: 18h00-19h00 GMT

Domingo

Início da corrida: 17:00 GMT.