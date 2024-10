Grayson McCall, da NC State, recebeu alta do hospital após ser atingido na cabeça

O quarterback do NC State, Grayson McCall, foi retirado de campo depois de levar uma pancada na cabeça após uma interceptação no primeiro quarto da derrota de sábado por 34-30 para Wake Forest.

McCall foi transportado para um hospital próximo, mas posteriormente liberado pela NC State anunciando que o quarterback “está alerta e de bom humor”. Todos os exames foram normais, segundo a equipe.

McCall estava fazendo sua primeira partida depois de perder os últimos dois jogos pelo Wolfpack devido a uma concussão.

Após o jogo – uma derrota por 34 a 30 – o técnico Dave Doeren disse que McCall havia passado em todos os protocolos de concussão antes do jogo de sábado e estava liberado para jogar.

“Ele estava pronto para jogar e recebeu um golpe muito forte”, disse Doeren. “Às vezes o futebol é um esporte muito violento, às vezes, e esse foi um grande golpe que ele levou. … Eu odeio isso por ele. isso é assustador.”

McCall tem um histórico de concussões, incluindo um grave ferimento na cabeça na temporada passada, enquanto jogava no Coastal Carolina, que encerrou sua temporada – e quase sua carreira.

“Todos os relatórios do hospital são positivos”, disse Doeren. “Assim que terminarem todos os testes, obviamente teremos mais informações naquele momento.”

Faltando pouco mais de cinco minutos para o cronômetro, McCall fez uma escolha e foi atingido por dois defensores do Wake, desalojando seu capacete e mandando o QB para o gramado.

Os jogadores do NC State sinalizaram imediatamente para a equipe médica depois que McCall foi atingido. Os treinadores trouxeram uma maca, cortaram a camisa de McCall e colocaram nele um colar cervical enquanto os jogadores do Wolfpack saíam do campo aos prantos.

Após um longo atraso, McCall foi retirado do campo. Ele ergueu dois dedos para a multidão, mas manteve os olhos cobertos enquanto o pessoal médico o levava para o túnel.

Nenhuma bandeira foi lançada na peça.

O calouro CJ Bailey, que foi titular em cada um dos últimos dois jogos contra Clemson e Northern Illinois, substituiu McCall. Bailey finalizou 28 de 42 passes para 272 jardas, dois touchdowns e uma interceptação.