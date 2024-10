Grécia faz história quando a experiência ofensiva da Inglaterra falha

LONDRES – O lado positivo é que Lee Carsley agora tem uma resposta pronta na próxima vez que for questionado se todos os melhores jovens atacantes da Inglaterra cabem no mesmo time.

A desvantagem para o gestor interino é que, ao descobrir a resposta, ele pode ter prejudicado as suas perspectivas de conseguir o emprego a tempo inteiro. Uma equipe que contava com Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer e Anthony Gordon foi surpreendida por 2 a 1 pela Grécia na quinta-feira, na Liga das Nações da UEFA.

A experiência de ultra-ataque de Carsley já havia sido abandonada há muito tempo quando Vangelis Pavlidis marcou o gol da vitória nos acréscimos e enviou o canto grego de Wembley para um mar de confusão azul e branca. Na verdade, porém, eles eram de longe a melhor equipa e o facto de terem marcado cinco vezes com a bola dizia tudo sobre a sua superioridade.

Foi uma sorte para Carsley que a bandeira de impedimento significasse apenas dois contados e uma noite que ameaçava se transformar em humilhação total, mantida simplesmente embaraçosa.

“Não pensei que começássemos o jogo muito bem e muitas vezes pensei que éramos os segundos melhores”, disse Carsley. “Tentamos algo diferente com a formação e as áreas do campo que tentamos entrar.

“Nunca nos demos a chance de ver se foi a decisão certa ou errada.

“Obviamente, olhando para o resultado e para a forma como o jogo se desenrolou, foi uma noite desafiante para nós. A Grécia jogou bem. Pensei que eles estavam altamente motivados, como seria de esperar, e foram os segundos melhores esta noite”.

Com Harry Kane afastado dos gramados por causa de um problema na coxa, Carsley jogou a cautela ao vento. Talvez ficando cansado da discussão sobre se Bellingham, Foden ou Palmer deveriam jogar como número 10 da Inglaterra, ele decidiu escolher todos eles. Saka e Gordon foram escolhidos nas alas, mas em vez de uma onda de futebol ofensivo, eles serviram uma confusão tática.

Sem equilíbrio e sem padrões discerníveis, a Grécia conseguiu defender com relativa facilidade.

Um remate de Bellingham que foi desviado por cima da trave aos dois minutos foi o único remate da Inglaterra à baliza, até que Bellingham apareceu novamente à entrada da área para marcar o empate aos 87 minutos.

Nos 85 minutos seguintes, o remate mais certeiro de um inglês surgiu quando um avião de papel atirado pela multidão atingiu o capitão grego Anastasios Bakasetas, que fazia outra investida violenta. A corrida dos gregos foi o tema da noite. Muitas vezes, Declan Rice ficava tentando apagar incêndios enquanto Bellingham, Foden e Palmer eram pegos no campo.

Palmer – que foi eleito Jogador do Ano da Inglaterra esta semana, apesar de ter jogado apenas 144 minutos na Euro – foi tão profundo que recebeu seus dois primeiros passes do zagueiro Levi Colwill. Ele claramente tinha licença para seguir em frente, mas isso significava que ele estava preso em um meio-termo estranho, sem ter certeza de qual caminho deveria seguir.

O técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, se torna o primeiro técnico do Three Lions a perder para a Grécia, já que perdeu por 2 a 1 em Wembley. (Foto de Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)

“Com os jogadores que temos, às vezes temos que ser corajosos com os nossos sistemas e ser criativos”, disse Carsley.

“Achei importante tentar algo diferente. Foi uma questão de vamos tentar algo diferente e fico feliz em assumir a culpa por isso. pode parecer, como pode ser construído e como pode ser a sensação. É algo que não aconteceu esta noite.”

Com Trent Alexander-Arnold autorizado a passar para o centro vindo do lateral-direito, Foden, Bellingham e Palmer foram todos perdidos na confusão do meio-campo. Havia muitos corpos quando a Inglaterra tentou atacar e poucos quando foram solicitados a defender. Houve um aviso logo aos cinco minutos, quando um rápido contra-ataque da Grécia deixou a Inglaterra em dois contra dois na defesa. Pavlidis rematou ao lado, mas mais tarde compensou com dois golos bem marcados.

Carsley acabou sendo forçado a mudar quando Saka saiu lesionado quase imediatamente após o intervalo. Gordon e Foden seguiram-se pouco depois, mas nessa altura a Grécia já tinha percebido que um resultado histórico estava à sua espera e não estava disposta a deixar passar a oportunidade.

Parecia que o golo tardio de Bellingham lhes tinha roubado a vitória que mereciam, mas Pavlidis tinha outras ideias. O seu golo aos 94 minutos valeu à Grécia a primeira vitória sobre a Inglaterra, ao mesmo tempo que reescreveu a história como a equipa com a classificação mais baixa a vencer um jogo oficial em solo inglês.

Com 48º lugar no ranking da FIFA, está logo acima da Costa Rica e do Chile.

A próxima Inglaterra irá para a Finlândia e para Carsley estará de volta à prancheta. Talvez o mesmo se aplique agora à FA, que continua a procurar um novo treinador permanente.

Deixando de lado o canto do hino nacional, a opinião popular era que Carsley havia aumentado suas perspectivas com vitórias sobre a República da Irlanda e a Finlândia durante a última pausa internacional.

Mas não há dúvidas de que perder para a Grécia – uma seleção que não conseguiu se classificar para a Euro do verão passado – é um grande revés. O resultado foi mau, o desempenho foi pior e o debate sobre se o conjunto de estrelas do ataque inglês pode jogar em conjunto foi posto de lado de uma vez por todas.