Greg Landry, ex-QB do Lions e assistente técnico, morre aos 77 anos

DETROIT – Greg Landry, ex-quarterback e assistente técnico do Detroit Lions, morreu. Ele tinha 77 anos.

Os Leões anunciaram a morte de Landry nas redes sociais na sexta-feira. Nenhuma causa de morte foi informada.

“Nós nos juntamos à comunidade da NFL no luto pela perda do ex-zagueiro e técnico do Lions, Greg Landry”, disse o time em sua postagem.

Landry jogou na NFL de 1968 a 1981 com o Lions e o então Baltimore Colts. Depois de duas temporadas na USFL, ele voltou à NFL e jogou uma partida pelo Chicago Bears.

Ele arremessou 16.052 jardas em sua carreira na NFL, com 98 touchdowns e 103 interceptações. Ele também foi um dos melhores zagueiros da história da NFL, ganhando mais de 2.600 jardas com 21 TDs.

Greg Landry, retratado aqui no campo de treinamento do Lions em 2017, jogou 11 temporadas no Detroit, a melhor em 1971, quando arremessou para 2.237 jardas e 16 touchdowns e foi um All-Pro do time principal e fez seu único Pro Bowl. AP Foto/Paul Sancya

Os Leões selecionaram Landry com a 11ª escolha do draft da NFL de 1968 na UMass. Ele jogou 11 temporadas com os Leões e teve um recorde de carreira de 40-41-3 com o Detroit. Sua melhor temporada em Detroit ocorreu em 1971, quando arremessou para 2.237 jardas e 16 touchdowns e foi um All-Pro do time principal e fez seu único Pro Bowl.

Em 1976, ele ganhou o prêmio de Jogador do Ano de Comeback da NFL depois de passar por 2.191 jardas e 17 TDs.

Landry foi negociado com o Baltimore e jogou três temporadas com os Colts, indo 3-10-1. Ele então se mudou para a USFL e jogou uma temporada cada no Chicago Blitz (1983) e no Arizona Wranglers (1984). Ele foi titular de emergência do Bears – contra o Detroit – em 1984.

Landry voltou ao Lions em 1995 como técnico de zagueiros na equipe do técnico Wayne Fontes. Landry também ocupou cargos de assistente técnico em Cleveland e Chicago na NFL e em nível universitário em Illinois.

De Nashua, New Hampshire, Landry liderou a UMass em passes por três temporadas e foi o artilheiro e artilheiro do time em 1965 e 1967. Ele foi introduzido no Hall da Fama da UMass em 1980.