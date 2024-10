Guardians RHP Ben Lively deixou a escalação do ALDS contra Tigers

Ben Lively foi deixado de fora da escalação do Cleveland para a American League Division Series contra o Detroit, apesar de ser uma adição inestimável ao rodízio inicial dos Guardians nesta temporada.

Lively teve um recorde de 13-10 com um ERA de 3,81 em 29 partidas para os Guardians, que assinaram com ele um contrato de um ano como agente livre em dezembro. O destro foi sem dúvida o arremessador mais consistente do clube nos primeiros três meses da temporada.

Os Guardians e Tigers anunciaram suas escalações cerca de três horas antes do jogo 1, no sábado.

Adicionado para dar profundidade a Cleveland, Lively ajudou os campeões do AL Central a superar a perda do ex-vencedor do Cy Young, Shane Bieber, que fez apenas duas partidas antes de passar pela cirurgia de Tommy John no final da temporada.

Os Guardians também ficaram sem o titular Gavin Williams até julho por causa de uma lesão no cotovelo, e Triston McKenzie e Logan Allen – ambos escalados como titulares – tiveram dificuldades e foram enviados para as ligas menores.

O bullpen de Cleveland foi o melhor da MLB em toda a temporada, e o técnico Stephen Vogt optou por carregar 12 arremessadores. Dois contribuidores notáveis ​​​​ficaram de fora: Nick Sandlin, que fez 8-0 com um ERA de 3,75 em 68 jogos, e Pedro Avila, que fez 6-1 com um ERA de 3,81 em 54 partidas.

O titular Alex Cobb, que encerrou a temporada na lista de lesionados por causa de uma bolha no dedo, está no elenco do ALDS. Ele é um candidato para iniciar o Jogo 3, embora Vogt possa optar por usar seu bullpen do início ao fim.