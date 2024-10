Guardians vencem Yankees em walk-off HR no 10º jogo 3 do ALCS

CLEVELAND – Uma hora depois que o Cleveland Guardians salvou uma temporada que estava à beira da destruição, o enorme placar acima das arquibancadas do campo esquerdo ainda brilhava com as palavras “Guardians win!”

Isso era indiscutível, embora, sob vários aspectos, grande parte do que aconteceu parecesse praticamente impossível.

“Todas as emoções, altos e baixos, idas e vindas, você escolhe”, disse o técnico do Cleveland, Stephen Vogt. “Se há uma emoção, todos nós sentimos isso em ambos os lados.”

O resultado final é o seguinte: os Guardians venceram os Yankees por 7-5 em 10 entradas na quinta-feira, reduzindo a vantagem do Nova York na American League Championship Series para 2-1.

Mas num jogo como esse, o resultado final quase não diz nada. Não depois de um jogo com tantas oscilações de ímpeto tardias que é difícil lembrar que, por 7⅓ entradas, parecia muito com uma vitória direta e com poucos gols do Cleveland que seguiu o roteiro que os campeões do AL Central seguiram. toda a temporada.

Esse roteiro termina sempre com a mesma cena. Os Guardians conquistam a liderança para seu melhor bullpen da MLB. O show termina com Emmanuel Clase eliminando alguém para mais uma defesa. Com o Cleveland vencendo por 3 a 1 e perdendo por dois na oitava quinta-feira, Juan Soto, do Nova York, caminhou na frente do rebatedor mais proeminente do jogo, Aaron Judge, então Vogt fez o que fez durante todo o ano – convocar Clase.

Clase, um candidato Cy Young que registrou 47 defesas com um ERA minúsculo de 0,61 durante a temporada, tornou-se tão consistentemente dominante que seus companheiros de equipe quase dão como certo que ele fará o trabalho.

“Não há adjetivos suficientes para falar sobre o quão bom ele foi nesta temporada”, disse o rebatedor designado pelo Cleveland, David Fry. “Ele tinha que ter estabelecido recordes para quase tudo que você pode fazer como um close. Você apenas entrega a bola para ele e nós nem assistimos ao jogo. Sinto que estamos conversando porque sabemos que o jogo acabou. “

Mas este não acabou.

Judge acertou um cortador de 99 mph, o arremesso característico de Clase, localizado na borda externa da zona de ataque, e perfurou um forro cortante que ultrapassou a parede direita do campo para empatar o jogo. Judge acertou 58 home run durante a temporada e é o campeão de home run de uma única temporada da AL, mas para ele acertar aquele arremesso daquele arremessador foi chocante.

“Acho que há uma pessoa que poderia acertar aquele arremesso de Emmanuel Clase do quintal, e ele o fez”, disse Vogt. “Como fã de beisebol, foi muito legal. Como técnico adversário, não foi.”

Judge afirmou que não estava tentando levar Clase a fundo. Ops.

“Eu estava apenas tentando chegar à base com um pouco de single para a direita, especialmente com [Giancarlo] Stanton atrás de mim”, disse Judge. “Quando você tem um cara como esse arremessando 160 quilômetros por hora cortando, com uma boa noção do controle deslizante, tente não fazer muito. Tente colocar a bola em jogo e veja o que acontece”.

As realidades estranhas continuaram. Clase jogou um controle deslizante pendurado no meio da placa para Stanton, que o lançou por cima da parede central do campo para dar sinal verde. Foram dois home run para rebatidas consecutivas dos Yankees contra um arremessador que desistiu de dois home run durante a temporada regular.

“Esse cara está mais próximo do mundo”, disse o titular do Cleveland, Matthew Boyd, que lançou cinco entradas certeiras antes do jogo dar errado. “Ele tem a bola sempre com o jogo em jogo, e vou colocá-lo no lugar de quem estiver na linha. [batter’s] caixa todas as vezes. Todo o nosso clube sente o mesmo. Esse cara é incrível.”

Os Yankees iniciaram uma corrida no nono, então Luke Weaver, mais próximo de Nova York, teve uma vantagem de duas corridas para trabalhar enquanto tentava obter as três eliminações finais e colocar os Bombers em três jogos de comando com vantagem zero na série.

Weaver foi talvez o único apaziguador na AL tão quente quanto Clase durante a longa corrida. Após a reviravolta impressionante e a vacilação de Clase, uma das poucas certezas aparentes do beisebol, era de se esperar que Cleveland seguisse humildemente.

Em vez disso, em parte porque o arremessador que dominou para eles tantas vezes nesta temporada se decepcionou, os Guardians continuaram com a intenção de contratar seu companheiro de equipe.

“Estávamos obviamente abalados, mas foi tipo, quer saber, é hora de darmos um tempo a ele”, disse Fry. “Ele carregou nosso time durante todo o ano na nona entrada, e é nossa hora de buscá-lo. Estou feliz por termos feito isso.”

O mesmo aconteceu com a maioria de uma multidão repentinamente barulhenta que assistiu enquanto Cleveland virava o jogo contra Weaver e os Yankees, quase tão impressionantes e improváveis ​​​​quanto os home runs abandonados por Clase. Com duas eliminações e dois rebatidas no final do nono, Lane Thomas dobrou na parede do campo esquerdo para manter o jogo vivo.

Ainda assim, Weaver tinha a vantagem de duas corridas e precisava de apenas uma eliminação final. Vogt enviou um novato para enfrentá-lo, Jhonkensy Noel, de 23 anos, de constituição poderosa, cuja primeira temporada contou com home runs prodigiosos – 13 deles – e lutas prolongadas enquanto buscava se estabelecer no nível das grandes ligas.

Ao escolher Noel naquele momento, Vogt tinha uma coisa em mente.

“Quero dizer, ele rebateu para acertar um home run”, disse Vogt. “É por isso que o mandamos para lá.”

Quanto a Noel, ele disse por meio de um intérprete do clube: “Ele não disse nada explicitamente, mas sei que toda vez que ouço meu nome é porque eles acreditam em mim e confiam em mim. ano.”

Considere a confiança bem recompensada. Noel mandou uma mudança mal localizada para a arquibancada do campo esquerdo, seção que veria ainda mais drama um pouco mais tarde. Noel caminhou vagarosamente em direção à primeira base depois de fazer contato, plenamente consciente do que acabara de acontecer naquele balanço. Jogo empatado. O Campo Progressivo entrou em erupção no meio do caos.

“Não é nada de especial”, disse Noel, referindo-se modestamente à sensação de rebater a bola naquele local. “É a mesma sensação num jogo normal e é preciso ter a mesma abordagem.”

Weaver entrou no jogo com um ERA de 1,29 e quatro defesas durante suas primeiras seis aparições, tendo solidificado um bullpen dos Yankees que esteve em mudança durante grande parte da campanha. Ele não tem o longo histórico de domínio de Clase, mas tem sido tão consistente para os Yankees ultimamente que sua vacilação foi muito semelhante no medidor de surpresa à de Clase.

“Realmente senti que decepcionei o time e eu mesmo”, disse Weaver. “É beisebol. Coisas assim acontecem. Um giro de braço e parece um pouco devastador.”

O golpe de Noel igualou o placar em cinco e empurrou a disputa para entradas extras. Ambas as equipes esgotaram seus melhores substitutos e suportaram home runs angustiantes. O apaziguador do Cleveland, Pedro Avila, conseguiu um topo sem gols no 10º lugar, uma sequência que incluiu uma eliminação do Juiz.

Isso marcou o momento para uma lenda da pós-temporada em Cleveland, Fry, que ganhou uma vaga no AL All-Star nesta temporada como jogador utilitário. Fry já teve um grande momento em outubro, saindo do banco e acertando um home run de duas corridas na vitória do ALDS no jogo 4 do Cleveland contra o Detroit.

Com Bo Naylor na terceira base, Fry lançou outra bola nas mesmas arquibancadas do campo esquerdo, terminando o jogo com um chute de duas corridas de Clay Holmes dos Yankees, outra seleção do AL All-Star. Isso completou o carrossel dos Guardiões, desde a segurança da entrada de Clase, ao desespero de sua defesa perdida, à explosão de novato que salvou a temporada, até uma vitória que coloca Cleveland de volta na série.

“Naquele ponto eu desmaiei”, disse Fry. “Não faço ideia. Lembro-me de estar na metade da primeira linha de base, olhando para o banco de reservas e dizendo: ‘Tudo bem, só preciso ter certeza de tocar todas as quatro bases e chegar em casa e comemorar.'”

Com o home run de Fry, não poderia haver mais reviravoltas em uma noite cheia delas. Os Yankees saíram do campo, os Guardians dançaram de volta para a sede do clube, a multidão aplaudiu bem após o home run final e o placar brilhou em vermelho com “Vitória dos Guardians!” bem na noite de Cleveland.

Clase partiu rapidamente após o jogo, deixando seus companheiros e técnico para trás para comemorar em seu nome, talvez uma dinâmica adequada em uma noite em que eles fizeram por ele o que Clase fez por eles tantas vezes nesta temporada.

“Eu não poderia estar mais orgulhoso de nossos rapazes”, disse Vogt. “Isso é exatamente quem somos. Nunca desistimos. Levamos um soco forte nos dentes lá no oitavo lugar, e nossos rapazes deram um grande passo para o cara que nos carregou durante todo o ano. Isso foi muito divertido de ver.”