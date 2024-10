Guardiola: Man City negou pedido para começar a próxima temporada mais tarde

A Premier League rejeitou o pedido do Manchester City para adiar os dois primeiros jogos da próxima temporada para ajudar os jogadores a se recuperarem após a campanha na Copa do Mundo de Clubes da Fifa nos Estados Unidos, disse Pep Guardiola nesta sexta-feira.

City e Chelsea são os dois clubes ingleses que se classificaram para a Copa do Mundo de Clubes, com duração de um mês, que está marcada para começar em 15 de junho. A temporada da Premier League começará em agosto.

Um calendário cada vez mais lotado tem sido uma preocupação entre um número crescente de jogadores e dirigentes. Um relatório do sindicato global de jogadores FIFPRO disse que alguns jogadores têm apenas 12% do ano para descansar.

A Premier League não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial normal.

O meio-campista do City, Rodri, disse em setembro que os jogadores podem estar perto de atacar durante o tempo que for necessário para jogar. Desde então, uma lesão no ligamento do joelho o impediu de jogar esta temporada.

“Não sei se jogaremos mais jogos do que o ano triplo [2022-23]. Talvez joguemos menos jogos”, disse Guardiola.

A equipe de Pep Guardiola disputará a Copa do Mundo de Clubes em junho. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

“A Premier League não nos permitiu adiar os dois primeiros jogos para a nossa recuperação. Muito obrigado. Eles não adiam esses jogos para que seja o momento de: ‘Oh, o que temos que fazer?'”

Guardiola disse que a Copa do Mundo de Clubes tornará ainda mais difícil para os clubes administrarem a carga de trabalho dos jogadores.