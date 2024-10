Guia de rascunho de basquete fantasia: classificações, rascunhos simulados e travessas

Esteja você experimentando o basquete fantasia pela primeira vez ou seja um veterano experiente em basquete fantasia, o guia de draft do ESPN Fantasy Basketball 2024-25 tem tudo que você precisa para esmagar seus draft.

De classificações e perfis a travessas, fugas e bustos, oferecemos cobertura de todos os ângulos, tudo em um só lugar conveniente.

Crie, reative ou junte-se a uma liga hoje mesmo!

Classificações e projeções

Melhores 150 classificações de pontos H2H

André Snellings classifica seus 150 melhores jogadores em ligas de basquete fantasia que usam sistemas de pontuação de confronto direto.

Top 150 classificações de roto e categoria H2H

André Snellings revela seus 150 melhores jogadores para ligas de basquete fantasia que usam sistemas de pontuação roto e de categoria.

Projeções de jogadores classificáveis

Cada ponto, rebote, roubo, cesta de 3 pontos, bloqueio, giro, roubo, chute e lance livre realizado faz a diferença na fantasia. Temos todos eles projetados para você aqui mesmo.

Rascunhos simulados

8 equipes, pontos frente a frente (2 de outubro)

Categorias frente a frente com 10 equipes (26 de setembro)

Pontos frente a frente com 10 equipes (19 de setembro)

Camadas de rascunho

H2H aponta níveis de draft por posição

Quais posições são mais profundas e em quais você precisa contratar um jogador de ponta desde o início? André Snellings agrupa os jogadores em níveis em cada posição para ligas de confronto direto.

Níveis de draft de Roto e categoria por posição

André Snellings agrupa os jogadores em níveis em cada posição para ligas roto e de categoria.

Estratégia e aconselhamento

Quadro de rascunho final de André Snellings

Dré analisa os números e destaca os melhores locais para convocar jogadores importantes em todo o seu draft do basquete fantasia.

Dormentes, fugas e bustos

Quais jogadores de basquete fantasia vão superar as expectativas? Quem vai fracassar mais? Quem está pronto para levar as coisas a um nível de elite? Nossos especialistas identificam suas escolhas.

Lista ‘Do Draft’ de Eric Karabell

Quais jogadores você deve tentar conseguir em seu draft de basquete fantasia? Eric destaca aqueles que deveriam estar no seu radar.

Lista ‘Não rascunhar’ de Eric Karabell

Ganhar sua liga de basquete fantasia começa com a descoberta de valor no draft, evitando o “cheque excessivo” de jogadores. Karabell supera o hype para trazer a você os jogadores que ele sente que estão sendo supervalorizados.

Nossos especialistas listam cinco jogadores que eles têm como alvo nos draft

Dê uma olhada em quais jogadores nossos especialistas em fantasia não querem deixar de jogar.

Você deveria escalar Jokic ou Wembanyama para o primeiro lugar nesta temporada?

Nikola Jokic não diminuiu o ritmo, mas ele ainda é o cara a ser escolhido na primeira escolha após a incrível temporada de estreia de Victor Wembanyama?

Jogadores que podem fazer ou quebrar seu draft

Quem são os jogadores de maior risco/recompensa nos draft do basquete fantasia nesta temporada? André Snellings identifica seu top 10.

As cinco estrelas de Steve Alexander para repassar nos rascunhos

Só porque eles são grandes nomes não significa que você deva considerar essas estrelas em sua posição média atual no draft

Nove travessas serão alvo de rascunhos

Jim McCormick identifica jogadores que estão fora das 100 melhores escolhas nas ligas ESPN e que têm a chance de serem contribuidores sólidos de fantasia.

Quatro rascunhos de tendências que você precisa conhecer nesta temporada

Steve Alexander identifica tendências que viu nos rascunhos de fantasia deste ano e explica o que você precisa saber para começar.

Cinco jogadores do segundo ano prontos para dar um salto

Steve Alexander identifica cinco jogadores que deverão contribuir muito mais em sua segunda temporada da NBA.

Almeje esses sete jogadores em rodadas intermediárias de draft

Eric Moody identifica jogadores talentosos que estão ultrapassando a escolha 50 no draft e podem transformar bons times de fantasia em ótimos.

Outras dicas úteis

10 dicas para ajudá-lo a vencer sua liga de basquete fantasia

André Snellings expõe o que é necessário para se colocar na melhor posição para vencer sua liga de basquete fantasia antes da temporada 2024-25 da NBA.

Como acertar seu rascunho de teto salarial

Você está pronto para o projeto do seu teto salarial? Jim McCormick apresenta estratégias e táticas úteis que você pode usar para vencer no dia do draft.

Os prós e contras das ligas de pontos, roto e categorias

Qual formato de pontuação do basquete fantasia você deve jogar? Jim McCormick detalha as opções mais populares para que você possa escolher por si mesmo.

Ferramentas

Crie uma liga | Reúna a liga | Junte-se a uma liga

Lobby de rascunho simulado

Participe de alguns rascunhos simulados para resolver os problemas antes dos reais. A prática leva à perfeição.

Posição média do draft (ADP)/resultados do draft ao vivo

Fique à frente de seus oponentes sabendo onde cada jogador está sendo selecionado nos draft da ESPN para que você possa obter o melhor valor possível.

ESPN Fantasy Basketball 101 – Como jogar

Está pensando em experimentar o basquete fantasia pela primeira vez? Aqui está tudo o que você precisa saber para se divertir.

Glossário de análise

Quer saber o que significam coisas como eFG%, ritmo, taxa de uso e CARMELO? Seth Walder explica cada termo notável de análise avançada da NBA para que você possa aproveitá-los ao máximo na fantasia.