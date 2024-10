Guillermo Ochoa e Raúl Jiménez retornam à seleção do México para amistoso com os EUA

Os veteranos de destaque Guillermo Ochoa e Raúl Jiménez conquistaram o retorno à seleção masculina do México depois de serem incluídos na convocação de 27 jogadores do técnico Javier Aguirre para amistosos contra o Valencia em 12 de outubro e contra a seleção masculina dos Estados Unidos em 15 de outubro. .

Ochoa, que ingressou no AVS de Portugal neste verão, e Jiménez, atualmente em sua segunda temporada no Fulham, foram recentes ausências notáveis ​​​​da seleção do El Tri para a Copa América sob o comando do ex-técnico Jaime “Jimmy” Lozano. Sem o seu envelhecimento, mas figuras-chave, o México não conseguiu impressionar com uma eliminação precoce na fase de grupos do torneio, levando à eventual demissão de Lozano.

A mudança para incluir Ochoa e Jiménez destaca o desejo de retardar uma mudança geracional que não foi possível desenvolver através de Lozano na Copa.

No elenco de 27 jogadores para outubro, o elenco também é destacado por nomes proeminentes como Edson Álvarez, do West Ham, César Montes, do Lokomotiv Moscou, e Orbelín Pineda, do AEK Atenas.

A convocação é a segunda de Aguirre após assumir o cargo em julho.

Quanto a possíveis estreias nos amistosos de outubro – que receberão o Valencia no Estadio Cuauhtemoc de Puebla e a USMNT no Estadio Akron de Guadalajara – um total de dois jogadores (Obed Vargas do Seattle Sounders e Germán Berterame do Monterrey) poderiam representar a seleção principal do México pela primeira vez. tempo.

Conheça nossa lista de convocados para os próximos jogos em Puebla e Guadalajara. 📋🇲🇽⚽️#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/hhcsLNlLod — Seleção Mexicana (@miseleccionmxEN) 1º de outubro de 2024

A escalação de outubro não pôde contar com jogadores que atualmente se recuperam de lesões, como o ala do PSV Eindhoven, Hirving “Chucky” Lozano, o atacante do Feyenoord, Santiago Giménez, e o meio-campista do Dínamo de Moscou, Luis Chávez. Lozano, assim como Jimenez e Ochoa, foi um dos nomes destacados que ficaram de fora da seleção da Copa deste verão.

A convocação de Aguirre também se destaca por incluir a lenda de 38 anos, Andrés Guardado, que regressa após uma ausência de dois anos para participar num jogo de despedida frente ao Valência.

El Tri atualmente mantém um recorde de 1W-1D-0L sob o comando de Aguirre. O acampamento do México começa no domingo, 6 de outubro.

Convocação de 27 jogadores do México

Goleiros: Luis Ángel Malagón (Club América), Guillermo Ochoa (AVS Futebol), Raul Rangel (Chivas)

Defensores: Rodrigo Huescas (FC Copenhagen), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Jesús Orozco (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscou), Johan Vásquez (Gênova), Jesús Angulo (Tigres), Bryan González (Pachuca)

Meio-campistas: Edson Álvarez (West Ham United), Luis Romo (Cruz Azul), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Andrés Guardado (León), Sebastián Córdova (Tigres), Orbelin Pineda (AEK Atenas)

Atacantes: Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Chivas), Ozziel Herrera (Tigres), German Berterame (Monterrey), César Huerta (Pumas), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas), Raul Jiménez (Fulham), Henry Martín (Clube América)