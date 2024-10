Guitarra quebrada de Taylor Swift à venda no eBay

O vendedor diz que esta é a guitarra que um homem comprou em um leilão de caridade por US$ 4.000 e depois começou a vender. esmagar com um martelo em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

A listagem do eBay diz que o homem doou o violão de volta para a organização sem fins lucrativos do Texas da qual ele o comprou originalmente, o Ellis County Wild Game Dinner, e os lucros da venda serão destinados ao apoio à educação agrícola para jovens locais.

No entanto, as fotos da listagem do eBay parecem mostrar uma assinatura na guitarra, que é decorada com imagens da turnê “Eras” de Taylor.