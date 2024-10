Gypsy Rose Blanchard fará teste de paternidade antecipado esta semana

Fontes familiarizadas com a situação dizem ao TMZ que Gypsy não está questionando o namorado Ken Urker a paternidade de – ela está fazendo isso para dar ao público, e seu ex-ex- Ryan Anderson algum encerramento – para que ele e todos os outros possam seguir em frente e saber de uma vez por todas que RA não é o papai do bebê.

Ouvimos dizer que Ryan não foi informado sobre o teste porque Gypsy não precisa de seu DNA – ela só precisa do DNA de Ken para confirmar que ele é o papai do bebê. Ela está confiante de que é ele – mas se não for, os resultados mostrarão claramente que ele é 0% compatível.