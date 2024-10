Gypsy Rose Fears Society construiu os irmãos Menendez e irá derrubá-los

Cigana Rosa Blanchard está dizendo aos irmãos Menendez para agirem com cuidado… porque embora as pessoas os defendam atualmente, ela sabe por experiência própria que nem sempre será assim.

Conversamos com Gypsy, e ela nos disse que espera que todos os fatos do caso sejam levados em consideração e que eles tenham uma transição pacífica de volta à sociedade se forem libertados após o promotor distrital de Los Angeles Jorge Gascón de decisão de defender uma nova sentença.

Dito isso, GRB diz que teme que a sociedade os construa apenas para derrubá-los, assim como ela diz que fizeram com ela.

Como você deve saber… muitas pessoas compararam o caso de Gypsy ao Érico dar Lyle Menéndez nos últimos dias – com ambos a participarem no assassinato dos pais para escaparem a comportamentos alegadamente abusivos.

Desde que saiu da prisão, Gypsy desfrutou de uma certa fama… aparecendo em seu próprio programa Lifetime e dando entrevistas por todo o país – embora ela tenha lidado com valentões online e celebridades que atiraram nela.

Conversamos com Gypsy no início deste mês no LAX, e ela nos disse que não sabia muito sobre o caso Menendez… mas ela defendeu que eles tivessem certeza de que teriam bons terapeutas se eles eventualmente saírem.