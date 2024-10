Haason Reddick deve estrear pelos Jets após longa resistência

FLORHAM PARK, NJ – Mais uma semana, mais uma estreia de grande nome para o New York Jets.

O edge rusher do Pro Bowl, Haason Reddick, que se apresentou ao time na segunda-feira após uma longa resistência contratual que incluiu um pedido de troca, jogará no domingo contra o New England Patriots no Gillette Stadium.

“[He] tivemos uma boa semana de trabalho conosco”, disse o técnico interino Jeff Ulbrich na sexta-feira, confirmando o status de Reddick. “Ele é um cara muito experiente. Ele esteve em tantos sistemas, então pegar o nosso não foi muito difícil para ele.

“Ele realmente dedicou um tempo extra para aprender e, fisicamente, parecia bem. Então, estamos entusiasmados com a contribuição dele para o nosso grupo de corrida.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Reddick não terá um limite de snap pré-determinado e a equipe avaliará sua carga de trabalho conforme o jogo avança, disse Ulbrich.

Os Jets (2-5), perdedores de quatro jogos consecutivos, contrataram Reddick e o wide receiver Davante Adams com a esperança de salvar uma temporada que começou com aspirações ao Super Bowl. Adams fez três recepções para 30 jardas na semana passada em sua estreia nos Jets.

“É um desafio, com certeza, integrar os caras e se atualizar”, disse Ulbrich. “Mas, ao mesmo tempo, também acho emocionante. Nunca passei por isso. Não acho que alguém tenha passado por isso.”

Reddick está isento de escalação por duas semanas, o que significa que ele deve ser ativado antes das 16h de sábado.

Ele recusou pedidos de entrevista esta semana, dizendo por meio da equipe de relações públicas que falaria com os repórteres após o jogo.

“Odeie-me agora, ame-me mais tarde”, postou Reddick na noite de quinta-feira no Instagram. “Eu ainda vou ser eu.”

Reddick, 30 anos, não joga desde a derrota do Philadelphia Eagles nos playoffs para o Tampa Bay Buccaneers em 15 de janeiro. Inicialmente, ele provavelmente será usado como rusher situacional. Ele poderia substituir Micheal Clemons (2,5 sacks) na terceira descida, emparelhando-se com o líder do time, Will McDonald (oito), para dar-lhes duas pontas rápidas.

A explosividade de Reddick no limite (50,5 sacks nas quatro temporadas anteriores) deve permitir que Ulbrich reduza o blitz e dependa de investidas de quatro homens. Sem Reddick e Jermaine Johnson (lesão no tendão de Aquiles no final da temporada na semana 2), ele teve que fazer blitz mais do que o normal – uma taxa de 31%, de acordo com a ESPN Research. Há um ano, eram apenas 17% (31º).

“Como todos sabemos, estamos no nosso melhor quando avançamos em quatro e ele nos permitirá fazer isso”, disse Ulbrich.

Os Jets deram a Reddick uma “aceleração lenta” nos treinos, de acordo com o técnico da linha defensiva Aaron Whitecotton. Ele disse que teria sido “totalmente irresponsável” sobrecarregar Reddick. A última coisa que eles querem é uma lesão nos tecidos moles.

“Pelas jogadas que ele fez, ele se saiu de maneira excelente, teve um bom desempenho e parecia estar em forma”, disse Whitecotton. “De todas as minhas interações com ele, acreditei e confiei no fato de que ele é um cara que se mantém em forma.”

Ao pular os primeiros sete jogos, Reddick perdeu US$ 5,5 milhões de seu salário base de US$ 14,25 milhões. Ele também acumulou mais de US$ 6 milhões em multas.

Reddick encenou a resistência porque queria uma prorrogação do contrato. No final, ele se contentou com um contrato ajustado para 2024. Ele receberá seu salário base restante (US$ 8,7 milhões), mais US$ 5,3 milhões em vários incentivos relacionados ao desempenho. Ele ainda quer fazer uma prorrogação com os Jets, segundo seu agente. Caso contrário, ele será um agente livre.

Os Jets trocaram uma escolha condicional de terceira rodada em 2026 por Reddick, pensando que ele seria um jogador defensivo importante. Técnicos e companheiros de equipe minimizaram a estranheza de sua chegada no meio da temporada.

“Ninguém o odeia pelo tempo que perdeu”, disse o defensor Solomon Thomas. “Ninguém está olhando para ele de lado.”

O cornerback DJ Reed (virilha) e o níquel Michael Carter II (costas) retornarão à escalação, mas o safety Tony Adams (músculo posterior da coxa) e o wide receiver Allen Lazard (peito) estão em dúvida. O guarda Alijah Vera-Tucker (tornozelo) foi descartado.