Haason Reddick encerra resistência dos Jets e concorda com contrato ajustado

PITTSBURGH – Mais de seis meses depois de ser negociado com o New York Jets, Haason Reddick finalmente decidiu aparecer para trabalhar.

Reddick encerrou seu contrato no domingo, disse o agente do destacado edge rusher a Adam Schefter da ESPN, concordando com um contrato ajustado com os Jets.

“Continuaremos trabalhando para uma extensão de longo prazo com os Jets”, disse a Schefter o agente Drew Rosenhaus, que negociou o contrato ajustado junto com Ryan Matha.

Reddick se apresentará aos Jets na manhã de segunda-feira. O duas vezes jogador do Pro Bowl receberá o restante de seu salário base de 2024 – aproximadamente US$ 9 milhões – além de novos incentivos que lhe permitirão recuperar os US$ 12 milhões que perdeu em multas. Por regra, uma equipe não pode dispensar multas fora de temporada.

Rosenhaus disse a Schefter que o proprietário dos Jets, Woody Johnson, estava “muito envolvido na resolução disso”. Os Jets concederam permissão a Reddick para buscar uma troca, mas sua intenção sempre foi mantê-lo, disse uma fonte.

Os Jets (2-4) adicionaram duas peças que esperam poder desencadear uma reviravolta, completando o retorno de Reddick ao time cinco dias depois de adquirir o wide receiver Davante Adams em uma troca com o Las Vegas Raiders.

A saga Reddick encerra um capítulo estranho, mesmo para os padrões dos Jets.

Reddick foi adquirido em uma negociação em março com o Philadelphia Eagles e disse à mídia que estava “feliz” com seu novo endereço. Mas ele então se recusou a se reportar à equipe, solicitou uma troca no campo de treinamento e foi dispensado por sua agência de longa data antes de contratar novos agentes.

Abandonado pela CAA, Reddick contratou Rosenhaus e Matha, que imediatamente anunciaram a intenção de Reddick de permanecer como Jet “nos próximos anos”.

É concebível que Reddick jogue na próxima semana contra o New England Patriots, mas o tempo que ele jogará dependerá de seu condicionamento. Os Jets, que enfrentam os Steelers no domingo à noite em Pittsburgh, têm a opção de isenção de escalação por duas semanas.

Reddick, 30, se junta a uma defesa que tem 20 sacks nesta temporada, empatada em terceiro lugar na NFL. Ele ajudará a compensar a perda do lado defensivo Jermaine Johnson, que está fora desta temporada depois de romper o tendão de Aquiles na semana 2.

Reddick pulou todo o período de entressafra, incluindo o minicamp obrigatório e o campo de treinamento. Frustrado por não ter um acordo de longo prazo, Reddick solicitou formalmente uma troca em 12 de agosto. Os Jets disseram que não o negociariam, acrescentando que não negociariam até que ele relatasse.

No início da temporada, Reddick deveria receber um salário base não garantido de US$ 14,25 milhões, o último ano do contrato de três anos de US$ 45 milhões que ele assinou com os Eagles como agente livre em 2022. Ele sentiu que tinha superou seu contrato e queria ser pago como um dos melhores rushers da NFL, que foi a principal razão pela qual os Eagles decidiram avaliar o interesse nele na entressafra, apesar de sua produção de qualidade.

Os Jets ofereceram a Reddick um acordo de longo prazo na época da troca, que ele rejeitou. Eles decidiram prosseguir com o comércio, embora seu desejo de prorrogação fosse bem conhecido. Os Jets afirmam que Reddick concordou em jogar sob o acordo existente, mas depois renegou. Reddick aparentemente ficou chateado quando a equipe, depois que sua oferta inicial de contrato foi rejeitada, parou de negociar.

Reddick tem 58 sacks na carreira em sete temporadas com os Eagles, Carolina Panthers e Arizona Cardinals. A seleção do draft da primeira rodada de 2017 tem sido uma das mais prolíficas pass rushers da liga nas últimas quatro temporadas, registrando 50,5 sacks nesse período.