Hacks de programação de hóquei de fantasia – escolhas de escalação e pilhas para outubro

Estabelecendo a referência em seis jogos – quando outras 20 equipes, no mínimo, estão ociosas – traçamos quais clubes estão escalados para competir nos chamados Mais devagar noites, de 10 a 31 de outubro. Aqui está um quarteto de times a serem reconhecidos nesse aspecto, ao decidir quais jogadores disponíveis transmitir, sendo todo o resto igual. Obviamente você não está embaralhando uma quarta linha por causa de uma estrela pontuadora apenas por causa de como o cronograma se desenrola.

Avalanche do Colorado

Nenhum outro time da NHL ganha maior destaque neste mês de outubro do que o Avalanche, jogando em seis noites chamadas mais leves. Essa é uma fatia considerável para um período de apenas três semanas – que poderia render dividendos tangíveis de fantasia em todas as competições H2H.

Além dos pesos pesados ​​da fantasia do time, Jonathan Drouin está novamente colocado em uma unidade de topo e em um jogo de poder com Nathan MacKinnon e Mikko Rantanen. Embora essa configuração deva mudar quando um grupo de atacantes proeminentes – Artturi Lehkonen, Gabriel Landeskog e Valeri Nichushkin – retornarem, nenhum dos mencionados acima deverá retornar até novembro, no mínimo. Esconder qualquer um dos três no IR, enquanto escalar Drouin, entretanto, é uma estratégia. Se a opção IR não estiver em jogo, o extremo veterano ainda merece uma reviravolta imediata numa competição mais acirrada. Depois de se instalar ao lado de MacKinnon no ano passado, Drouin conquistou 48 pontos – mais de um terço deles no power play – em suas últimas 53 partidas, incluindo 16 gols.

Centro de segunda linha Casey Mittelstadt apela como (novamente, provavelmente por enquanto) um membro do principal jogo de poder dos Avs. E fique de olho Nikolai Kovalenko, que desfrutou de um excelente acampamento com o Colorado. O novato de 24 anos está imediatamente, embora temporariamente, programado para lançar 2024-25 na ala de Mittelstadt e tem vasta experiência na KHL em competir e marcar contra homens adultos. Na linha azul, Samuel Girard, escalado em apenas 5% das ligas ESPN Fantasy, possui valor como um sólido artista de fantasia versátil.

Jatos Winnipeg

Em companhia dos Penguins and Ducks (apresentados abaixo), Winnipeg é um dos três únicos times a jogar em cinco ocasiões, quando um máximo de seis jogos apimentam a lista da NHL. Então dê Gabriel Vilardi uma boa e longa olhada em ligas mais profundas e/ou aquelas onde os jogadores são facilmente trocados dentro e fora. Escalado em apenas 16% da competição ESPN Fantasy, o ala está patinando na linha de pontuação dos Jets e jogando poder com Mark Scheifele e Kyle Connor. Se disponível, Nikolaj Ehlers serve como outro candidato intrigante como um trunfo de jogo de poder e ala de segunda linha. Defensor Dylan De Melo tem valor em ligas de fantasia que recompensam tocos e, ao contrário dos outros defensores do Winnipeg, Josh Morrissey e Neal Pionk, provavelmente está lá para ser agarrado.

Patos de Anaheim

Vale a pena ficar de olho no defensor Jackson LaCombe. Kirby Lee/USA TODAY Esportes

Há muito o que apreciar sobre o potencial produtivo da nova linha top dos Ducks, incluindo o centro do segundo ano Leo Carlssonextremo veterano Alex Killorn e novato Cortador Gauthier. Nenhum deles está esmagadoramente escalado nas ligas ESPN Fantasy. Killorn e seu potencial de 65 pontos, além de um bom número de chutes e rebatidas, provavelmente estão disponíveis no seu.

Zagueiro do segundo ano JAckson LaCombe é alguém a ser observado como um candidato em potencial, e não apenas na competição de dinastias. O ex-aluno da Universidade de Minnesota está lançando 2024-25 no principal jogo de poder e fez parceria com Radko Gudas com força uniforme. Embora dificilmente seja uma configuração permanente, é um começo promissor. Certamente vale a pena acompanhar o jogador de 23 anos durante os primeiros jogos do Anaheim. Gudas, por outro lado, tem desempenho comprovado em ligas que contam rebatidas e tocos. O novo capitão dos Ducks teve média de 2,0 pontos/disputa de fantasia em jogos padrão da ESPN Fantasy na temporada passada.

Pinguins de Pittsburgh

Devo retornar logo após perder a abertura da temporada, Bryan Rust certamente merece ser guardado em sua lista pelo resto deste mês. Ajudante de primeira linha e power-play de Sidney Crosby, Rust marcou 28 gols e 28 assistências em apenas 62 jogos na temporada passada. Quando saudável, o extremo veterano é capaz de atuar como um jogador próximo/de jogo.

Extremo de segunda linha Michael Bunting é outro operador de fantasia que vale a pena considerar em ligas de tamanho razoável. Após sua troca de Carolina para Pittsburgh no inverno passado, Bunting conquistou 19 pontos em 21 jogos, incluindo alguns com o patinador extra. Defensor Marcus Pettersson bloqueia arremessos regularmente e arremessa com produção suficiente para permanecer relevante para a fantasia em competições mais profundas.

Depois, há aquelas equipes que jogam com mais frequência quando todos os outros também estão ativos. Até o final deste mês de outubro, 10 equipes competirão em apenas uma noite, quando menos de seis jogos estão programados: Buffalo Sabres, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Florida Panthers, Minnesota Wild, Nashville Predators, New York Rangers, Seattle Kraken, St. Louis Blues e Washington Capitals. Um pouco de alimento para a fantasia se considerarmos adicionar um jogador em vez de outro, sendo todo o resto considerado igual.