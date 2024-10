Hall da Fama do Basquete para homenagear Lee, Nicholson e outros superfãs

O Naismith Basketball Hall of Fame anunciou na sexta-feira que homenageará o diretor de cinema Spike Lee, os atores Jack Nicholson e Billy Crystal e o incorporador imobiliário Alan Horwitz ao dar as boas-vindas à sua turma de 2024.

O grupo será reconhecido durante uma cerimônia na Galeria SuperFan no dia 13 de outubro, poucas horas antes do Hall inaugurar sua nova turma de ex-jogadores e treinadores lendários. A Galeria SuperFan, criada em 2018, está localizada no segundo andar do museu do Basketball Hall of Fame.

Lee é titular de ingressos para a temporada do New York Knicks desde 1985, assinando na manhã seguinte à vitória de Nova York no draft da NBA de 1985 para ganhar o direito de recrutar o então astro do Georgetown Hoyas, Patrick Ewing. Lee, um cineasta vencedor do Oscar que também é um dos torcedores mais visíveis da liga, ficou famoso por ficar boquiaberto com a estrela do Indiana Pacers, Reggie Miller, no Madison Square Garden, quando a guarda explodiu para um quarto período de 25 pontos durante o jogo 5 do Eastern 1994. Finais da conferência.

Nicholson é um dos membros mais reconhecidos da base de fãs repleta de estrelas do Los Angeles Lakers. Ele é titular de ingressos para a temporada desde a década de 1970, antes da consagrada era Showtime do time. O três vezes vencedor do Oscar gosta de sentar perto do banco do clube visitante com seus óculos escuros e é conhecido por ajustar sua programação de filmagens para garantir que possa comparecer ao maior número possível de jogos do Lakers.

Crystal cresceu em Nova York, mas seu amor pelo LA Clippers remonta aos seus dias como franquia de San Diego, no final dos anos 1970. A estrela de “When Harry Met Sally” e “City Slickers” até anunciou um concurso Clippers-Lakers de 2018 ao lado do jogador de longa data Ralph Lawler. Ele tem sido um pilar enquanto o time continua a disputar sua primeira conferência ou título da liga.

Horwitz é detentor de ingressos para a temporada do Philadelphia 76ers há mais de 60 anos, desde a década de 1960, quando o clube disputava seus jogos no Philadelphia Convention Hall e no Civic Center.