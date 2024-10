Hall da Fama do Basquete: Quem é elegível em 2025, 2026 e 2027

O Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dá as boas-vindas aos seus mais recentes homenageados, com os ex-astros da NBA Vince Carter e Chauncey Billups liderando a classe de 13 membros.

A turma de 2024 também inclui as lendas do Los Angeles Lakers, Jerry West e Michael Cooper. West se tornará a primeira pessoa empossada três vezes, com sua última eleição sendo um contribuidor do jogo.

O grupo de indicados de 2025 será anunciado em abril na Final Four da Divisão I da NCAA em San Antonio, mas sem nenhum membro do Hall da Fama se tornando elegível no próximo ano, vamos também dar uma olhada nos candidatos anteriores na votação que podem conseguir.

Quanto à turma de 2026, haverá pelo menos uma provável seleção pela primeira vez quando Carmelo Anthony estiver na votação. LaMarcus Aldridge tem um caso interessante para 2026, assim como seu ex-companheiro de equipe do Brooklyn Nets, Blake Griffin, para a classe de 2027.

Projetar os indicados ao Hall da Fama nem sempre é fácil devido à falta de transparência no processo – conforme explicado anteriormente por Baxter Holmes da ESPN – conduzido por comitês com membros desconhecidos a portas fechadas. Ainda assim, faremos o possível para considerar quem poderá receber a ligação em breve.

Olhando para o próximo ano e além, vamos considerar quais ex-jogadores da NBA estarão nas urnas quatro anos após sua aposentadoria, enquanto projetamos turmas em 2025, 2026 e 2027.

Recém-elegível em 2025

Nenhum

O melhor jogador que se aposentou da NBA depois de 2020-21 foi Marc Gasol, embora tenha continuado a jogar na Espanha pelo clube que fundou, o Basquet Girona, até janeiro deste ano. O Hall não tem sido consistente em termos de como lidou com essas aparições em termos do cronograma de elegibilidade, mas não acho que Gasol estará nas urnas até 2028. Seu irmão Pau Gasol foi empossado em 2023.

O novo técnico do Lakers, JJ Redick, é o próximo melhor candidato. Sem uma aparição no All-Star ou um título, a candidatura de Redick dependeria muito de suas realizações como jogador universitário na Duke.

Carmelo Anthony será indicado para o Hall da Fama assim que for elegível em 2026. AP Foto/Mary Altaffer

Recém-elegível em 2026

1. Carmelo Antônio

Único membro aposentado da equipe do 75º aniversário da NBA que ainda não foi escolhido para o Hall da Fama, Anthony se juntará ao restante desse grupo assim que for elegível. Anthony se aposentou em nono lugar na carreira da NBA, marcando 28.289 pontos e foi 10 vezes All-Star, além de fazer seis aparições no All-NBA.

2. LaMarcus Aldridge

A carreira de Aldridge merecerá a seleção na primeira votação? Seja em 2026 ou mais tarde, Aldridge certamente conseguirá isso em virtude de marcar as caixas tanto em termos de prêmios (sete aparições no All-Star e cinco escolhas no All-NBA) quanto em pontuação na carreira (20.558 pontos). Embora marcar pelo menos 20.000 pontos não garanta mais a seleção, todo jogador elegível que marcou mais que Aldridge está no Hall.

Recém-elegível em 2027

1. Blake Griffin

A escolha número 1 no draft de 2009 será um caso interessante para o Hall da Fama. Seus elogios – seis jogos All-Star e cinco temporadas All-NBA (três acenos para o segundo time e dois para o terceiro time) – normalmente mereceriam seleção, mas o auge de Griffin foi encurtado por lesões. Ele jogou apenas 765 partidas e terminou com menos de 15.000 pontos na carreira. Quando o impacto de Griffin como estrela universitária em Oklahoma e campeão do concurso de enterrada de 2011 é adicionado, acho que isso leva sua candidatura ao topo.

2. André Iguodala

Se Michael Cooper puder chegar ao Hall da Fama com a força de vencer cinco campeonatos da NBA e fazer parte do time All-Defensive oito vezes sem nunca ter sido um All-Star, Iguodala deve ser uma escolha fácil para adicionar à votação. Iguodala fez uma única aparição no All-Star (e foi All-Defensive apenas duas vezes), mas estatísticas avançadas indicavam que ele estava entre os melhores defensores de perímetro da liga e era subestimado como uma estrela. Adicione o papel de Iguodala nos quatro títulos do Golden State Warriors, incluindo a vitória como MVP das Finais em 2015, e gosto de suas chances.

Andre Iguodala fez parte da dinastia Warriors que conquistou quatro títulos da NBA. Bob Donnan/USA TODAY Esportes

3. João Parede

Em uma transmissão da ESPN durante a liga de verão da NBA, Wall disse que ainda espera retornar à NBA depois de jogar 34 partidas pelo LA Clippers em 2022-23. Supondo que esse retorno nunca se concretize, Wall será outra escolha número 1 com um forte pico (cinco participações no All-Star), cujo auge foi interrompido por lesões. Wall jogou apenas 647 partidas, 118 a menos que Griffin, e fez apenas um time All-NBA. Acho que é pouco provável que ele consiga.

Candidatos remanescentes

Dada a forma como o Hall da Fama funciona, faz mais sentido olhar para os finalistas que não conseguiram chegar nos últimos anos para ver quais jogadores elegíveis têm chance de preencher classes futuras. Notavelmente, apenas um jogador da NBA que alcançou esse estágio nos últimos 15 anos não foi selecionado até agora: Kevin Johnson, último finalista em 2016.

1. Marques Johnson

Johnson foi finalista em três dos últimos seis anos e sem nenhuma seleção provável pela primeira vez, 2025 parece que pode ser o seu ano. O total da carreira de Johnson foi limitado por lesão, mas ele é cinco vezes All-Star e também uma lenda na UCLA, onde ajudou John Wooden a conquistar seu último campeonato em 1975 e mais tarde ganhou o prêmio de jogador nacional do ano como sênior em 1977 .

2. Amar’e Stoudemire

Tal como Griffin, cuja carreira foi notavelmente semelhante, Stoudemire está no limite. Ele também teve seis aparições no All-Star e cinco seleções no All-NBA, mas o efeito de longo prazo da cirurgia de microfratura no joelho também encurtou o auge de Stoudemire. Ele terminou com 15.994 pontos, totalizando 128º lugar na história da liga. Eu apostaria que Stoudemire conseguiria, mas ele não estava entre os indicados para esta turma naquele que parecia ser seu primeiro ano de elegibilidade.

3.Joe Johnson

Embora Johnson ainda não tenha sido indicado, como observei durante sua carreira de jogador, seu currículo é mais típico de um membro do Hall da Fama do que você imagina. Cada jogador elegível com pelo menos sete aparições no All-Star na era moderna conseguiu, assim como quase todos os jogadores com pelo menos 20.000 pontos na carreira (Tom Chambers e Antawn Jamison, os dois jogadores que superaram a barreira com menos pontos que Johnson, são as exceções). Em algum momento, à medida que a pontuação prolifera, poderemos ter que revisitar a marca de 20.000 como um padrão do Hall da Fama, mas dada a ampla semelhança na carreira de Johnson com o membro do Hall da Fama Mitch Richmond (seis aparições no All-Star, 90 pontos a menos na carreira), acho que ele ‘ eventualmente vou conseguir.

Quem mais o Hall deveria considerar?

1. Shawn Marion

Até agora, Steve Nash é o único membro do “Seven Seconds or Less” Phoenix Suns que inclui Marion e Stoudemire a chegar ao Hall. Tenho tendência a preferir Marion, que teve uma carreira mais longa e se classificou melhor do que Stoudemire em estatísticas avançadas quando jogaram juntos em Phoenix, mas uma ênfase maior em prêmios favoreceria Stoudemire. Adicione Joe Johnson e é engraçado que três dos seis jogadores que listei foram companheiros de equipe no Suns de 2004-05.

2. Horace Grant

Se o Hall quiser recompensar um jogador com mentalidade defensiva em equipes campeãs, acho que Grant é uma escolha melhor do que o novo nomeado Michael Cooper. Ele foi All-Star uma vez, em 1993-94, e sua carreira talvez fosse vista de forma diferente se tivesse havido mais ênfase na pontuação eficiente durante o apogeu de Grant. De acordo com Basketball-Reference.com, as 118 vitórias na carreira de Grant compartilham o segundo lugar entre os jogadores elegíveis que não estão no Hall, atrás de Buck Williams (120).

Horace Grant tem quatro anéis de campeonato da NBA, incluindo três com o Chicago Bulls. AP Foto/Jim Mone

3.Jimmy Jones

O Hall fez bem recentemente ao expandir sua representação na ABA com as induções dos companheiros de equipe do Indiana Pacers, Roger Brown (2013), Mel Daniels (2012) e George McGinnis (2017). Isso deixa Jones como o candidato mais merecedor da ABA restante. Seis vezes All-Star e três vezes All-ABA escolhido para o primeiro time, ele também foi adicionado ao time ABA All-Time. No entanto, a curta carreira pós-ABA de Jones com o Washington Bullets e a falta de um título da ABA (seus times perderam nas finais da ABA de 1968 e 1974) têm sido difíceis de ignorar.