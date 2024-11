Halloween no palácio: os planos surpresa de Kate Middleton para uma noite assustadora com as crianças reais

CCom o Halloween chegando, o Príncipe e a Princesa de Gales, junto com seus três filhos – Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis estão prontos para uma celebração festiva como muitas famílias ao redor do mundo. A família fez uma pausa nos deveres reais para passar um tempo junta no Anmer Hall, seu retiro aconchegante, e parece que o Halloween está prestes a ocupar o centro das atenções para os jovens membros da realeza.

Uma ruptura com a tradição

As crianças reais estão atualmente de férias na Lambrook School, e fontes sugerem que o Halloween deste ano será repleto de doces e guloseimas. “O Halloween é um feriado que os jovens membros da realeza gostam bastante”, afirma Grant Harrold, ex-mordomo do rei Charles. Embora o Halloween não seja normalmente celebrado pela realeza sênior, Harrold explica: “Kate e William querem que seus filhos tenham um senso de normalidade, e o Halloween faz parte disso”.

A Rainha Camilla parece resplandecente ao subir em sua carruagemTikTok

A princesa Catherine conhece bem a diversão do Halloween. No ano passado, os curiosos a flagraram comprando fantasias em uma loja local – um movimento que mostra o quanto a princesa gosta de criar momentos mágicos para seus filhos. “Kate tem tudo a ver com família, e passar bons momentos com seus entes queridos é sua prioridade neste feriado”, acrescenta Harrold.

Mantendo viva a tradição

Nos últimos anos, a Princesa de Gales tem sido vista acompanhando seus filhos em Londres, fazendo doces ou travessuras como qualquer outra família. Em 2022, vizinhos perto do Palácio de Kensington até tiraram fotos da família real enquanto faziam rondas, com sacolas prontas para doces. Um vizinho, Jay Rutland, compartilhou: “Para quem duvida de quão realistas William e Kate são… esta é Kate com seus filhos batendo à nossa porta em Londres, pedindo doces ou travessuras no Halloween.”

Uma fuga festiva para a família do País de Gales

Após um ano desafiador, marcado por batalhas de saúde no seio da família, este O Halloween promete uma pausa alegre muito necessária para a princesa Catherine e sua família. Quer eles visitem os bairros locais fantasiados ou organizem uma reunião aconchegante com amigos, a família do País de Gales parece pronta para tornar este Halloween inesquecível.

Como Carole Middleton compartilhou uma vez, “Halloween é um destaque do outono” e é evidente que o seu espírito festivo continua vivo na filha e nos netos, que estão prontos para abraçar a estação em estilo real.