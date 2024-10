Hat trick de Lionel Messi ajuda Inter Miami a quebrar recorde de pontos na MLS

Lionel Messi marcou um hat-trick impressionante de 11 minutos para ajudar o Inter Miami a quebrar o recorde da Major League Soccer de mais pontos em uma única temporada, depois de derrotar o New England Revolution por 6 a 2 no sábado, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida.

Miami concluiu a temporada regular da MLS com 74 pontos em 34 jogos e um recorde de 22-4-8 (WLD), superando por pouco a marca de 73 pontos do Revolution em 2021.

Luis Suárez impulsionou o Inter Miami a se recuperar de uma desvantagem de dois gols aos 34 minutos, marcando dois gols em menos de quatro minutos para manter viva a busca pelo recorde de pontos.

Mas foi o capitão Messi quem consolidou o nome do Inter Miami na história da liga. Apenas um minuto depois de entrar, ele ajudou Benjamin Cremaschi a colocar o Miami à frente pela primeira vez aos 58 minutos.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro assumiu o centro das atenções, começando aos 78 minutos, para marcar seu primeiro hat-trick pelo Miami e, no processo, se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 33 gols.

Miami também se tornou o primeiro time na história da MLS a ter vários jogadores marcando pelo menos 20 gols em uma temporada.

Com 20 gols cada, Messi e Suárez devem terminar em segundo lugar na corrida da Chuteira de Ouro, atrás de Christian Benteke, do DC United (23 gols). Messi, porém, lidera a liga em contribuições totais de gols, com 36 gols combinados e assistências em apenas 19 jogos.

Lionel Messi e Inter Miami levantaram o escudo dos torcedores da MLS após o jogo de sábado. AP Foto/Lynne Sladky

“Nosso capitão nos liderou, os jogadores nos lideraram em momentos em que foi difícil”, disse David Beckham, coproprietário do Inter Miami. “Mas agora, esta noite, comemoramos. Amanhã nos preparamos para sexta-feira e para os playoffs.

“Como disse meu sócio e amigo Jorge Mas, sempre se tratou de criar história para Miami. a famílianosso povo neste estádio. Esta noite, é sobre vocês, porque vocês nos apoiaram nos momentos difíceis e estão nos apoiando nos bons momentos.”

Messi voltou à ação apenas no mês passado, depois de sofrer uma lesão no ligamento do tornozelo na final da Copa América, em 14 de julho. Terça-feira.

“Depois da grave lesão que sofreu na Copa América, tivemos que ter muito cuidado na sua recuperação e na sua inserção no time”, disse o técnico do Miami, Gerardo “Tata” Martino, aos repórteres. “E me parece que tanto a seleção argentina quanto nós aqui tomamos muito cuidado com essa questão e acabamos nos nutrindo.

“Acho que o jogo com o Columbus foi muito importante, principalmente no segundo tempo, com o Leo se envolvendo muito no que aconteceu naquele jogo. E obviamente também nos alimentamos dessa última partida com a Bolívia onde ele já parecia muito mais solto, muito mais dentro ritmo E obviamente hoje, bem, acho que a primeira bola que ele toca é o passe para Jordi Alba. [for Miami’s third goal]então hoje a sensação de que estamos em uma situação ideal.”

Foi uma noite de festa para Miami. A equipe recebeu o Escudo dos Apoiadores de 2024 após o apito final, tendo conquistado o prêmio de melhor recorde da temporada regular na MLS pela primeira vez no início deste mês. O troféu foi o primeiro título da MLS de Miami desde sua estreia como clube de expansão em 2020.

O Inter Miami já havia levantado o troféu inaugural da Copa das Ligas MLS x Liga MX logo após a chegada de Messi no verão de 2023.

Após a vitória de sábado, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que Miami participaria da Copa do Mundo de Clubes de 2025 e sediaria o jogo de abertura do torneio ampliado para 32 equipes no Hard Rock Stadium.

Mais imediatamente, o Inter Miami terá agora a vantagem de jogar em casa nos playoffs da MLS. A equipe inicia a pós-temporada na sexta-feira contra o vencedor do wild card da Conferência Leste na terça-feira entre CF Montreal e Atlanta United.

“Vamos nos preparar para os playoffs”, disse Beckham.