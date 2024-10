HEA atende mais de 100 vítimas de acidente de trânsito no feriado

Entre o sábado (12) e o domingo (13) o HEA atendeu 105 vítimas de acidentes de trânsito. Tony Medeiros

O Hospital de Emergência do Agreste (HEA), localizado na cidade de Arapiraca, em Alagoas, atendeu 105 vítimas de acidente de trânsito no último final de semana, quando foi celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Do total, entre o sábado (12) e o domingo (13), a unidade de saúde recebeu 75 casos envolvendo motocicletas.

Entre os casos, de acordo com o balanço, também há acidentes com bicicletas, três atropelamentos, dois capotamentos e 21 vítimas de colisão.

Leia também

Durante o fim de semana, o HEA registrou 381 atendimentos, incluindo quatro vítimas de agressão, sendo 17 corporal, cinco por arma branca e mais duas por arma de fogo.

Outras nove pessoas foram vítimas picada de escorpião, queda, mordida de cachorro e queimadura. Também foram realizados 10 exames de tomografia computadorizada e 20 cirurgias.

*com informações da assessoria.