Heat dedica quadra ao ex-técnico e atual presidente Pat Riley

MIAMI – Pat Riley ficou na frente de 20.000 pessoas na noite de quarta-feira. E todos pareciam estar comemorando quando o Miami Heat dedicou oficialmente sua quadra em sua homenagem.

Mas quando chegou a hora de encerrar seus comentários e encerrar a celebração do intervalo de “Pat Riley Court”, o membro do Hall da Fama e presidente da equipe estava falando com apenas uma pessoa – sua esposa, Chris.

“Um dia vai acabar aqui. E aquele selo aqui e aquele selo ali, é disso que se trata, querido”, disse Riley, apontando para os dois pontos na quadra que agora levam sua assinatura e nome. “Conseguimos. Conseguimos. Eu te amo. Obrigado.”

Muitos ex-jogadores – Dwyane Wade, Goran Dragic, Mike Miller e Jamal Mashburn entre eles – voltaram para a comemoração, e muitos outros enviaram agradecimentos a Riley. Conseguir que o tribunal fosse nomeado em sua homenagem não foi ideia dele; O sócio-gerente geral do Heat, Micky Arison, contou a Riley sobre a decisão em 22 de setembro, pegando-o completamente de surpresa.

“Isso está além da minha imaginação de recompensa pelo trabalho de uma vida de um homem”, disse Riley. “Somos grandes sonhadores e Micky fez o meu. Não era algo que eu queria ou perseguia, mas vou aceitar.”

Riley veio para Miami em 1995 para se tornar técnico e presidente do time. Ele deixou o cargo de treinador duas vezes – primeiro em 2003, depois novamente e definitivamente em 2008 – mas não antes de levar Miami ao seu primeiro título da NBA em 2006.

Quando desistiu de ser treinador pela última vez, promoveu Erik Spoelstra para ser seu substituto. Spoelstra está entrando no 17º ano na função.

“Acho que é um momento realmente especial, não só para mim, mas para muitos de nós aqui”, disse Spoelstra, que – junto com o resto de seus treinadores – usou tênis Nike Cortez na quarta-feira em homenagem a Riley. , que os preferia quando treinava. “Esses anos estão passando rápido; 30 anos é como um piscar de olhos. Ele nos trouxe durante todo o caminho e seremos eternamente gratos por isso. Ele nos deu um plano a seguir que nos leva à vitória.”

O pedaço da quadra que Riley recebeu como placa comemorativa diz: “Em 1º de setembro de 1995, o futuro do Miami Heat mudou para sempre”. Alonzo Mourning, agora vice-presidente do Heat, foi o primeiro jogador de renome que Riley trouxe para o sul da Flórida.

Pat Riley classificou a inauguração do tribunal na noite de quarta-feira em Miami como “uma recompensa além da minha imaginação pelo trabalho de uma vida de homem”. AP Foto/Wilfredo Lee

“Treinador, há 30 anos você me acolheu nesta franquia com o coração aberto e uma visão singular de sediar um desfile de campeonato no Biscayne Boulevard”, disse Mourning. “E desde a nossa primeira temporada aqui em Miami, vocês não fizeram nada além de entregar essa visão repetidas vezes – com uma mistura de classe e competitividade que este jogo nunca testemunhou e nunca testemunhará novamente”.

Riley destacou que treinou 188 jogadores em sua carreira no Los Angeles Lakers, New York Knicks e Miami – mais de 100 deles apenas nos dias do Heat. Ele agradeceu, agradeceu à sua equipe, a outros executivos, à sua família e muito mais.

Mas foi sua esposa, que ajudou a organizar o evento de quarta-feira, a peça central de seus comentários repetidas vezes. Riley até detalhou como eles se conheceram.

“Eu quero acertar”, disse Riley. “Era uma noite de verão em um mezanino lotado em San Diego e eu vi a mulher perfeita. A mulher mais linda de todos os tempos, seu vestido florido de verão balançando suavemente enquanto ela caminhava em minha direção. Vi aqueles olhos castanhos e meu coração pulou. … Eu fui para ela, como se Udonis Haslem estivesse indo para uma bola perdida naquela quadra bem ali.”

O Heat até exibiu o clipe da reunião privada em que Arison disse a Riley que ele e seu filho Nick, o CEO do time, decidiram que o tribunal levaria seu nome. Riley parecia chocada.

“Aproveite”, disse Arison a Riley. “Vai ficar lá para sempre.”