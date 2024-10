Heat inaugura estátua de Dwyane Wade fora da arena do time

MIAMI – Dwyane Wade é agora o primeiro jogador do Miami Heat com uma estátua fora da arena do time.

O Heat revelou a estátua no domingo, cerca de oito meses depois que o presidente da equipe, Pat Riley, anunciou planos para a homenagem. Wade é o maior artilheiro de todos os tempos do Miami, e ele e Udonis Haslem são os únicos jogadores que estiveram nos três times do Heat que venceram campeonatos da NBA.

“Isso é uma loucura”, disse Wade momentos após a inauguração. “Eu queria sentir isso. A vida passa tão rápido e é muito raro conseguirmos sentir as coisas, porque estamos sempre partindo para a próxima coisa. … Eu queria sentir isso, cara. Eu queria olhar para isto.”

A ex-estrela do Heat, Dwyane Wade, posa na cerimônia de inauguração de sua estátua fora do Kaseya Center, em Miami, no domingo. AP Foto/Michael Laughlin

Uma celebração no jogo acontecerá na segunda-feira, quando Miami receber Detroit no 21º aniversário do jogo de estreia de Wade com a franquia.

Wade, membro do Basketball Hall of Fame, é um dos seis ex-jogadores do Heat que tiveram seus números retirados pelo time – junto com Haslem, Chris Bosh, Tim Hardaway, Shaquille O’Neal e Alonzo Mourning.

“Como o maior jogador da história do Miami Heat, sim, é o dia dele, é o dia da sua família”, disse Riley.

A estátua é acompanhada por uma parede listando as realizações da carreira de Wade e foi colocada do lado de fora da arena do time. Wade é agora co-proprietário do Utah Jazz, além de ter muitos outros interesses comerciais.