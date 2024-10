História da NBA Analisando o primeiro jogo LeBron-Bronny – e o que vem por aí para o Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers perdeu para Kevin Durant e o Phoenix Suns na noite de domingo, mas mesmo assim a história foi feita em Palm Springs, Califórnia. Às 12h do segundo quarto, LeBron James e Bronny James dividiram a quadra juntos, marcando a primeira vez que pai e filho jogaram lado a lado em uma quadra da NBA.

LeBron, 39 anos, está entrando em sua 22ª temporada, a sétima no Los Angeles Lakers. Bronny, de 20 anos, foi a escolha do Lakers na segunda rodada do draft de 2024, depois de passar uma temporada na USC.

Bronny fez sua estreia na pré-temporada na quinta-feira contra o Minnesota Timberwolves, marcando dois pontos em 1 de 6 arremessos em 16 minutos em um jogo que o Lakers perdeu por 124-107. LeBron fez sua estreia no domingo à noite, liderando o Lakers com 19 pontos em 8 de 12 arremessos, enquanto Bronny jogou 13 minutos e ficou sem gols.

Nossos especialistas da NBA analisam a noite histórica, desde o que Bronny mostrou na quadra durante o campo de treinamento e dois jogos de pré-temporada, até o que mais ele precisa provar para obter minutos reais e significativos da NBA.

O que Bronny mostrou em quadra até agora

Acima de tudo, tem demonstrado nível de competitividade na defesa e na posse de bola. Isso ficou claro nos três bloqueios que ele teve em 16 minutos de trabalho na abertura da pré-temporada do Lakers na semana passada. (Bronny também mostrou sua ética de trabalho defensivo durante a primeira posse defensiva que compartilhou com LeBron, na qual o Lakers forçou uma reviravolta, com pai e filho servindo como defensores juntos, atacando no topo da chave.)

Bronny nem sempre está livre de erros em D. Ele cometeu falta em um arremessador de três pontos nos dois minutos finais de um jogo disputado no domingo, por exemplo. Mas ele tem pés muito rápidos e é fisicamente forte o suficiente para ocasionalmente levantar as pessoas. Essa é a boa notícia. O desafio é o outro lado: criar seu próprio ataque, e fazê-lo de forma eficiente, não será fácil. Principalmente quando você considera as exigências da posição que ele joga e o fato de que os minutos não virão livremente quando os jogos começarem a contar para alguma coisa.

Ele teve três reviravoltas em seus primeiros três minutos de ação no domingo (e quatro erros no total), incluindo uma violação de viagem e uma tela ilegal. Além disso, o jogador de 20 anos acertou 1 de 7 até agora nas duas primeiras partidas da pré-temporada do Lakers – uma indicação inicial de que ele provavelmente terá que trabalhar o máximo que puder para desenvolver seu ataque. dentro das margens dos treinos e do tempo de lixo após o início da temporada regular. -Chris Herring

Onde Bronny James está pronto para rotação e onde ele não está

Para Bronny quebrar a rotação do Lakers, isso teria que acontecer às custas da escolha do primeiro turno do ano passado, Jalen Hood-Schifino, e do guarda veterano Gabe Vincent.

Se ele conseguir minutos pontuais durante a temporada regular, será por causa de sua forte presença defensiva.

James pode se defender lá, como evidenciado por sua perseguição a Nickeil Alexander-Walker dos Timberwolves na abertura da exposição. Ele terminou o jogo bloqueando mais dois chutes. No segundo jogo da pré-temporada do Lakers, ele assediou o veterano armador Tyus Jones e até defendeu o atacante Royce O’Neale.

“Ele pode fazer algumas coisas defensivamente com seu tamanho que são realmente únicas, e acho que pode se tornar um defensor realmente perturbador”, disse o técnico do Lakers, JJ Redick, após o jogo com Minnesota. “Isso se manifestou. No lado ofensivo, ele ainda está descobrindo quem ele é. Esse é o nosso trabalho como programa de desenvolvimento de jogadores apenas para construí-lo.”

Na verdade, seu ataque continua a ser um trabalho em andamento.

Suas dificuldades na liga de verão foram transferidas para os dois jogos da pré-temporada até agora. No jogo de domingo contra o Suns, Redick priorizou cercar James com os arremessadores Austin Reaves e Dalton Knecht; na última temporada na USC, James acertou 36,6% em campo e 26,7% em arremessos de três pontos.

Com o campo de treinamento da G-League começando em 28 de outubro e o primeiro jogo do South Bay Lakers em 9 de novembro, espera-se que Bronny James esteja no elenco ativo do Lakers para começar a temporada, mesmo que sua função ainda não esteja definida. -Bobby Marks

AP Foto/William Liang

O que significam esses minutos compartilhados entre LeBron e Bronny – por enquanto

O que você fez para comemorar seu aniversário de 20 anos? Para Bronny, ele jogou pela primeira vez com seu pai em um jogo da NBA, com Kevin Durant, que conhece Bronny desde criança, do outro lado.

Pai e filho agiram com total indiferença, como se fosse apenas uma típica noite de domingo, mas, claro, isso foi especial. A multidão também sabia disso. Na primeira vez que LeBron passou a bola para Bronny foi possível ouvir os torcedores murmurando em antecipação. E isso foi apenas uma provocação. Quando isso acontecer na temporada regular, será um momento verdadeiramente único na história da liga. –Brian Windhorst