Histórias de apostas na NBA: Celtics, Knicks e apostas notáveis ​​em Bronny

A temporada da NBA termina na terça-feira com um favorito familiar, um bando de candidatos badalados e uma saga de pai e filho com uma reviravolta absurda nas apostas.

Aqui está o que o mundo das apostas está observando no início da temporada:

As maiores probabilidades de título do Celtics; crença nos Knicks

Os Celtics entram na temporada como favoritos para vencer o campeonato da NBA. ALI HAIDER/EPA-EFE/Shutterstock

Pelo terceiro ano consecutivo, o Boston Celtics entra na temporada como favorito à conquista do título e atrai apoio constante dos apostadores. Mais apostas foram feitas e mais apostadas em Boston para ganhar o campeonato do que qualquer outro time na maioria das casas de apostas esportivas. Os Celtics atraíram mais que o dobro de dinheiro do que qualquer outro time da ESPN BET.

As probabilidades do campeonato, no entanto, sugerem que há muitos candidatos de qualidade. Sete equipes têm chances de título de 10-1 ou menos nas apostas esportivas, o maior número de entradas na temporada desde 1999-2000, de acordo com a ESPN Research.

O New York Knicks causou o maior impacto da entressafra, com as adições de Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges, mas as mudanças no elenco resultaram apenas em pequenos ajustes em suas probabilidades. Ainda assim, o total de vitórias acima/abaixo dos Knicks é de 53,5, o maior em 30 anos, e eles têm as terceiras melhores chances de título (+750), atrás apenas do Celtics (+300) e do Oklahoma City Thunder (+675), o favoritos na Conferência Oeste.

Equipes com chances de título da NBA de 10-1 ou menos (a partir de quinta-feira, via ESPN BET)

Celtas +300

Trovão +675

Knicks +750

Denver Nuggets +825

Filadélfia 76ers +825

Dallas Mavericks +1000

Minnesota Timberwolves +1000

Interesse inegável em apostas em Bronny James

Bronny James tem recebido muita atenção nas apostas no início da temporada. Imprensa associada

Zach Edey, o novo pivô do Memphis Grizzlies, emergiu como o favorito consensual para vencer o Rookie of Year depois de uma impressionante liga de verão e pré-temporada. Edey, que abriu 10-1 para ganhar o prêmio após o draft, agora é o favorito do ROY com 3-1 na ESPN BET. Mas ele não é a escolha mais popular entre os apostadores.

Houve mais apostas em Bronny James, do Los Angeles Lakers, para ganhar o Estreante do Ano do que qualquer outro candidato em várias casas de apostas esportivas. Na BetMGM, Bronny, filho do grande LeBron James de todos os tempos, é responsável por pouco mais de 20% de todas as apostas feitas nas probabilidades do livro para ganhar o Estreante do Ano. Bronny atraiu sete vezes mais apostas para ganhar o prêmio de Estreante do Ano do que seu pai atraiu para ganhar o MVP.

Bronny James está listado em torno de 300-1 nos mercados de apostas de novato do ano, mas pode ser encontrado até 1.000-1 no Westgate SuperBook em Las Vegas. Jeff Sherman, que supervisiona as probabilidades da NBA para o SuperBook, disse que eles tinham uma “responsabilidade de seis dígitos” na vitória de James como Rookie of the Year.

“[Lakers coach] JJ Reddick disse outra noite que usaria um rodízio de nove homens”, disse Sherman. “Bronny não será um deles”.

O interesse por Bronny James é inegável. As apostas esportivas postaram uma série de apostas prop para toda a temporada em Bronny, incluindo “Será que ele marcará mais de 20 pontos em um jogo da temporada regular?” às 12-1 no SuperBook.

“Bom controle sobre isso”, disse Sherman.

Luka, Wemby e SGA são as melhores probabilidades de MVP

A superestrela do Mavericks, Luka Doncic, é o favorito consensual para ganhar o MVP nas apostas esportivas, mas outros candidatos atraíram mais interesse nas apostas iniciais. Mais dinheiro foi apostado pelo atacante Jayson Tatum do Celtics do que qualquer outro jogador nas probabilidades de MVP da ESPN BET. O grande homem do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, e Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City, também obtiveram apoio inicial dos apostadores nas probabilidades de MVP.

Favoritos dos prêmios (na quinta-feira; via ESPN BET)

MVP: Luka Doncic +350

Estreante do Ano: Zach Edey +300

Jogador Defensivo do Ano: Victor Wembanyama-160

Jogador mais aprimorado: Victor Wembanyama +750

Sexto Homem do Ano: Monge Malik +600

Treinador do Ano: Tom Thibodeau

A gestão de carga continua a afetar as linhas de apostas

Manter-se saudável tem sido um problema constante para a estrela do 76ers, Joel Embiid. Wendell Cruz-USA TODAY Sports

O pivô do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, disse recentemente a Tim Bontemps, da ESPN, que “provavelmente nunca jogaria consecutivamente” pelo resto de sua carreira. Para o MVP de 2023, o raciocínio é simples.

“Eu consegui tudo [individually]”, disse Embiid. “Mas falta uma coisa, que é ganhar um campeonato.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Para os apostadores, no entanto, a declaração de Embiid complica as apostas futuras e diárias, e não apenas para Embiid ou para os 76ers. Muitos craques mais velhos costumam ficar de fora de metade de um set consecutivo ou até mesmo de um jogo contra um oponente inferior como forma de gerenciamento de carga.

“As equipes vão se posicionar para estarem saudáveis ​​e na melhor forma possível para ganhar um campeonato da NBA, pelo menos [teams with] caras mais velhos”, disse o diretor de operações de apostas esportivas da DraftKings, Johnny Avello, à ESPN. “Para nós, do lado das apostas, temos que estar muito cientes dos totais de vitórias e de tudo o mais que está acontecendo para o ano.”

Avello diz que quando o gerenciamento de carga se tornou popular, há cerca de uma década, os livros tinham dificuldade em acompanhar as notícias de ausências repentinas e faziam freneticamente grandes oscilações na distribuição de pontos. Agora, ele diz que sua equipe da NBA está muito mais consciente do fenômeno e está tentando antecipar as noites de folga das estrelas.

Também tem grandes ramificações no futuro, nomeadamente totais de vitórias e prémios individuais. Isso se tornou especialmente verdadeiro na era das regras dos 65 jogos, que determina que um jogador deve jogar um mínimo de 65 jogos para ser elegível para prêmios ou times All-NBA.

Como resultado, dos oito melhores jogadores no quadro de probabilidades da ESPN BET (sem incluir Embiid), a idade média é de 25,75 anos e cada concorrente tem menos de 30 anos.

“Os jovens que estão na liga pela primeira vez, e talvez apenas há alguns anos, têm uma mentalidade diferente sobre o que estão tentando realizar”, disse Avello. “Os jovens vão querer jogar o tempo todo.”

Sherman, do SuperBook, diz que os spreads de pontos são normalmente ajustados de 1,5 a 2 pontos quando um jogo apresenta um time jogando o segundo jogo consecutivo contra um time com pelo menos um dia de folga. O ajuste parece ser preciso. Nos últimos três anos, as equipes no segundo jogo consecutivo estão muito equilibradas em 446-464-16 contra o spread.

Probabilidades e fins

jogar 1:14 Qual será o maior impacto que o CP3 terá em Wemby? Kendrick Perkins explica por que o maior impacto que Chris Paul terá em Victor Wembanyama será fora da quadra de basquete.

• Wembanyama tem 12-1 para registrar um quádruplo duplo na temporada regular e +130 para marcar mais de 50 pontos em um jogo no FanDuel.

• O SuperBook informou que aceita apostas de apostadores experientes da NBA nos seguintes totais de vitórias na temporada:

Atlanta Hawks acima de 35,5

Knicks abaixo de 54,5 e 53,5

76ers abaixo de 53,5

Utah Jazz abaixo de 30,5

Orlando Magic acima de 46,5

• Doncic tem o maior over/under em pontos individuais por jogo nesta temporada (33,5) de qualquer jogador listado na ESPN BET. Embiid (31,5), Gilgeous-Alexander (30,5) e Giannis Antetokounmpo (30,5) são apenas outros jogadores listados com mais de 30 pontos.

• Nas probabilidades da BetMGM de vencer ou perder os playoffs, mais dinheiro foi apostado no Lakers para perder a pós-temporada do que qualquer outro time.

• Os golos na época regular aumentaram nas duas últimas temporadas. Os jogos tiveram média de 229,4 pontos em 2022-23 e 228,4 na temporada passada, acima dos 221,2 em 2021-22. Ambas são as pontuações médias mais altas por jogo desde 1990, de acordo com a ESPN Research. No entanto, o mercado de apostas acompanhou o aumento da pontuação. A média total acima/abaixo da temporada passada foi de 228,2, apenas 0,2 pontos abaixo da pontuação média total.

Temporada Média do total de pontos Média de O/U 2023-24 228,4 228,2 2022-23 229,4 228,3 2021-22 221,2 220,9 2020-21 224,2 224,1 2019-20 223,6 222,3

• A pontuação normalmente é mais baixa no início e aumenta ao longo da temporada. Nas últimas três temporadas, os jogos de outubro e novembro tiveram médias de 221,6 e 223,0 pontos, respectivamente. Os jogos da temporada regular nos outros meses da temporada, de dezembro a meados de abril, tiveram média de 227,5 pontos.

• O Thunder tem o melhor histórico contra o spread em casa nas últimas três temporadas, cobrindo o número em 59,7% dos jogos em Oklahoma City. O Brooklyn Nets tem o pior histórico contra o spread em casa, cobrindo apenas 39,3% dos jogos no Brooklyn.

• O Lakers esteve envolvido em mais jogos que ultrapassaram o total do que qualquer outro time nas últimas três temporadas. Os New Orleans Pelicans foram os que mais estiveram envolvidos nas últimas três temporadas.

• Os Nets, com 19,5, têm o menor total de vitórias na temporada da liga. Eles são o primeiro time a ter um total de vitórias inferior a 20 desde o 76ers “confie no processo” de 2014-15.

• Qual time que atraiu menos apostas para ganhar o título da NBA? O Washington Wizards, que tem 1.000-1 para vencer o campeonato no BetMGM.

O redator da ESPN, Doug Greenberg, e o pesquisador da ESPN, Mackenzie Kraemer, contribuíram para este artigo.