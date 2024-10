Holden Trent causa da morte: goleiro do Philadelphia Union morre aos 25 anos

União da Filadélfia sofreu uma grande derrota com a morte do goleiro Holden Trentoum dos quatro goleiros do time titular em 2024 MLS temporada.

A triste notícia foi compartilhada pelos dois Conferência Leste time da liga dos Estados Unidos e a família do jogador nas redes sociais.

Philadelphia Union lamenta a morte de Holden Trent

“A União Filadélfia é devastado pelo falecimento comovente de Holden Trent. Embora fosse um jogador maravilhoso e um competidor feroz, o mais importante era que ele era filho, irmão, noivo e companheiro de equipe dedicado que tornou aqueles ao seu redor melhores.

“Ele personificou o verdadeiro significado de determinação, dedicação e perseverança e sua falta será profundamente sentida. Estendemos nossas mais profundas condolências à sua família, noiva e amigos”, disse o Sindicato.

Por sua vez, a família de Holden Trent agradeceu aos fãs pelo apoio. Nem o clube nem a família comunicaram a causa da morte do goleiro.

Holden Trent não fez sua estreia na MLS

O goleiro de 25 anos não teve a oportunidade de fazer sua estreia na MLS, onde esteve algumas vezes no time titular nas últimas duas temporadas.