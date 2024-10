Holden Trent, goleiro do Philadelphia Union, morre aos 25 anos

O goleiro do Philadelphia Union, Holden Trent, morreu no sábado aos 25 anos, anunciou o clube da Major League Soccer.

O clube disse que não forneceria mais detalhes por respeito aos amigos e familiares de Trent.

“O Philadelphia Union está arrasado com a dolorosa morte de Holden Trent”, dizia um comunicado do clube. “Embora ele fosse um jogador maravilhoso e um competidor feroz, ele era, mais importante ainda, um filho, irmão, noivo e companheiro de equipe dedicado que tornou aqueles ao seu redor melhores.

“Ele incorporou o verdadeiro significado de determinação, dedicação e perseverança, e sua falta será profundamente sentida. Estendemos nossas maiores condolências à sua família, seu noivo e seus amigos.”

Em seu próprio comunicado, a MLS disse no X: “A Major League Soccer se une ao Philadelphia Union e a toda a nossa comunidade do futebol no luto pelo trágico falecimento do goleiro do Union, Holden Trent. Um jovem goleiro com um futuro brilhante, Trent demonstrou determinação e profissionalismo todos os dias como ele contribuiu para a unida unidade de goleiros da Filadélfia.

“Estendemos nossas mais profundas condolências à sua noiva, sua família e amigos, seus companheiros de equipe e toda a comunidade do Philadelphia Union. A MLS está em coordenação com o clube para fornecer aos jogadores e familiares os recursos e o apoio de que precisam durante este momento trágico.”

Natural de Greensboro, Carolina do Norte, Trent foi selecionado em 28º lugar geral pelo Union no 2023 MLS SuperDraft da High Point University.

Embora ainda não tivesse feito sua estreia no time principal, Trent registrou seis partidas pelo segundo time do Union no MLS Next Pro.