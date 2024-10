Home run de Pete Alonso em 9º manda Mets by Brewers para NLDS

MILWAUKEE – Pete Alonso acertou um home run de três corridas contra Devin Williams, mais próximo, na nona entrada, e o New York Mets derrotou o Milwaukee Brewers por 4 a 2 na noite de quinta-feira para vencer a NL Wild Card Series.

Com seu mais recente retorno emocionante no jogo 3 decisivo contra Milwaukee, o Mets avançou nos playoffs pela primeira vez desde que venceu a flâmula da Liga Nacional de 2015. Eles seguem para uma série melhor de cinco divisões que começa no sábado, na Filadélfia, contra o campeão da NL East, Phillies.

Será o primeiro encontro pós-temporada entre os rivais de longa data.

“Isso tem sido irreal. Que passeio”, disse Alonso. “Estou muito animado para ajudar a manter esta equipe viva.”

Nova York teve um recorde de 6-7 contra os Phillies durante a temporada regular e terminou seis jogos atrás deles na classificação da divisão. Os 1.081 encontros de todos os tempos entre Mets e Phillies são o maior número entre quaisquer duas franquias sem confronto nos playoffs desde 1962, de acordo com ESPN Stats & Information.

Os Brewers, fazendo sua sexta aparição nos playoffs nos últimos sete anos, ainda não venceram uma série de pós-temporada desde que chegaram ao jogo 7 da National League Championship Series em 2018.

Esta perda de série será particularmente dolorosa.

Milwaukee parecia ter a vitória em mãos depois que Jake Bauers e Sal Frelick quebraram o empate sem gols ao abrir a sétima entrada com home runs consecutivos contra José Buttó. Tobias Myers e três apaziguadores combinaram um shutout de duas rebatidas nas primeiras oito entradas.

Doze Mets consecutivos foram aposentados quando abriram o nono contra Williams, duas vezes apaziguador do ano na NL, que conquistou a defesa na quarta-feira na vitória de Milwaukee no jogo 2.

Mas ele não estava normalmente naquela noite.

Francisco Lindor abriu o nono ao caminhar por 3 a 2 por fora. Depois que Mark Vientos foi eliminado, Brandon Nimmo escolheu colocar os corredores nas curvas.

Isso trouxe à tona Alonso, que tem 226 home runs na carreira em seis temporadas, mas não se aprofundava desde 19 de setembro.

Depois de avançar por 3 a 1 na contagem, Alonso mandou uma troca por cima do muro no campo direito. Ele colocou os dedos na boca em um gesto de “beijo do chef” enquanto girava primeiro e dava a liderança ao Mets.

Alonso pode se tornar um agente livre após a World Series, então poderia ter sido sua última aparição na única franquia profissional pela qual jogou se o Mets tivesse ficado aquém. Em vez disso, ele os mandou para a próxima rodada com o maior home run de sua carreira.

O rebatedor se tornou o primeiro jogador da liga principal a acertar um home run enquanto perdia na nona entrada ou mais tarde de um jogo de pós-temporada em que o vencedor leva tudo, de acordo com a ESPN Research.

“Isso é algo que você pratica quando criança no quintal”, disse Alonso.

Williams permaneceu no jogo, mas nunca recuperou o equilíbrio. Jesse Winker foi atingido por um arremesso com duas eliminações, roubou o segundo lugar e marcou uma corrida segura no single de Starling Marte para a direita. Winker, um ex-Brewer que recebeu vaias ao longo da série, gritou e bateu o capacete no chão depois de deslizar pela placa.

O retorno na nona entrada deu continuidade à temporada de contos de fadas de Nova York. O Mets estava com 22-33 no final de maio, mas jogou tão bem quanto qualquer outro jogador de beisebol no resto da temporada regular. Eles não garantiram uma vaga nos playoffs até marcarem todas as suas corridas nas duas últimas entradas de uma vitória por 8-7 sobre o Atlanta no jogo de abertura de uma partida dupla na segunda-feira, um dia após o término da temporada regular.

Frelick liderou no final do nono com um single, mas Joey Ortiz rebateu e Brice Turang fez uma jogada dupla para encerrar a série.

Edwin Díaz lançou 1⅔ entrada de alívio sem gols para conquistar a vitória. David Peterson, fazendo sua primeira aparição como substituto da temporada, trabalhou no nono para fazer sua primeira defesa na liga principal.

O jogo começou como um duelo de arremessadores entre Myers e Jose Quintana, do Nova York. Myers lançou cinco entradas de shutout, enquanto Quintana manteve os Brewers sem gols em seis.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.