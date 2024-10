Homem da Geórgia culpado de trapacear ex-jogadores da NBA Howard e Parsons em US$ 8 milhões

Um empresário da Geórgia foi condenado na sexta-feira por cinco acusações por um júri federal em Manhattan de fraudar os ex-jogadores da NBA Dwight Howard e Chandler Parsons em um valor combinado de US$ 8 milhões em 2021.

Calvin Darden Jr. foi considerado culpado de fraude, fraude bancária, lavagem de dinheiro e duas acusações diferentes de conspiração. Darden esteve envolvido em vários esquemas com o ex-agente da NBA Charles Briscoe, que se declarou culpado de seu papel no caso no ano passado.

Os promotores apresentaram evidências de que Howard enviou a Darden um pagamento de US$ 7 milhões pelo que o ex-All-Star pensava ser parte de um esforço para comprar o Atlanta Dream, time da WNBA.

Parsons foi enganado em um investimento fraudulento no desenvolvimento da carreira do ex-número 2 do draft, James Wiseman. Advogados do governo indicaram que pretendem defender uma sentença de 11 a 14 anos para Darden, que também foi condenado por um esquema de fraude multimilionário em 2016.

O júri, que levou cinco horas para chegar ao veredicto após um julgamento de duas semanas, recebeu evidências de que Darden usou US$ 6,1 milhões dos US$ 7 milhões de Howard em dois carros, incluindo um Lamborghini, US$ 110 mil em um piano, US$ 90 mil em relógios e para ajudar a comprar um carro. Casa de US$ 3,7 milhões em Atlanta. Howard testemunhou contra Darden durante o julgamento.

Briscoe recebeu três meses de prisão domiciliar e três anos de supervisão por uma acusação de fraude eletrônica em novembro passado.

O caso fez parte de uma série de acusações e prisões feitas pelo Distrito Sul de Nova York no ano passado. No próximo ano, um ex-consultor financeiro do Morgan Stanley, Darryl Cohen, será julgado como parte de um esquema que o governo alega ter fraudado a estrela do Boston Celtics, Jrue Holiday, entre outros.

A Associated Press contribuiu para este relatório.