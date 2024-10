Hugh Jackman pede ajuda para encontrar o dançarino da Broadway Zelig Williams

Hugh Jackman está usando sua plataforma para ajudar na busca por uma dançarina desaparecida da Broadway Zelig Williams …que não é visto há mais de uma semana.

O ator, que atuou com Williams em sua turnê de 2019, “The Man. The Music. The Show”. postou em suas histórias no Instagram sobre o desaparecimento de seu colega … pedindo a qualquer pessoa com informações que “entre em contato com as autoridades locais”.

Ele acrescentou … “Zelig, nós amamos você e estamos orando por seu retorno seguro. Por favor, repasse esta mensagem !!!”

Williams, conhecido por seu trabalho em “MJ The Musical” e “Hamilton” da Broadway, desapareceu em Columbia, Carolina do Sul, na semana passada.

De acordo com o folheto sobre pessoas desaparecidas, o artista foi visto pela última vez na quinta-feira, 3 de outubro, em sua casa. Seus familiares relataram seu desaparecimento no dia seguinte … já que é “fora do normal” ele ficar sem contato por um dia inteiro, disse o Departamento do Xerife do Condado de Richland.

O carro de Williams foi descoberto mais tarde em um estacionamento perto do Parque Nacional Congaree. O telefone de Williams teria enviado um alerta SOS para um de seus amigos em Nova York… embora o carro não apresentasse nenhum sinal de acidente quando foi encontrado.

Uma extensa busca está em andamento para localizar a dançarina, com o xerife do condado de Richland Leon Lott compartilhando com WIS10 autoridades “procuraram a pé [and] no ar de vários locais.”

Ele mencionou “outras técnicas de investigação que usaremos envolvendo telefones celulares e algumas outras coisas que não quero discutir neste momento”.

Um porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Richland também disse ao TMZ que isso está sendo tratado como um caso de pessoa desaparecida. Embora não haja evidências de crime, nada foi descartado.

O xerife Lott também observou anteriormente que Williams precisa de medicamentos prescritos… mas não especificou.