Ian Fray, do Inter Miami, evita 4ª ruptura do LCA e tem lesão no menisco

O zagueiro do Inter Miami CF, Ian Fray, sofreu uma lesão no menisco medial direito durante a vitória por 2 a 1 nos playoffs da MLS sobre o Atlanta United no sábado, no Chase Stadium, anunciou o clube no sábado.

O jogador será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, com uma fonte informando à ESPN que ele deverá retornar a campo no início de 2025.

O Inter Miami inicialmente temia outra ruptura do ligamento cruzado anterior do jogador, depois que ele saiu mancando de campo aos 92 minutos com a ajuda dos treinadores esportivos do time. Fray saiu do Chase Stadium com flexões, incapaz de pressionar o joelho.

Ian Fray foi ajudado a sair de campo em evidente perigo durante a vitória do Inter Miami sobre o Atlanta United. História rica / imagens Getty

O defensor já sofreu rupturas do LCA em 2021, 2022 e 2023.

Ele voltou da última lesão no dia 19 de junho, na vitória por 2 a 1 sobre o Columbus Crew, onde marcou o primeiro gol dos Herons.

Apesar da vitória do Miami sobre o Atlanta no jogo de abertura da série melhor de três dos playoffs da primeira rodada, o técnico Gerardo “Tata” Martino disse que o time não poderia comemorar devido à lesão de Fray.

“No final, acho que não sentimos tanta satisfação quanto poderíamos ter no [result] da partida, mais por causa do Ian”, disse Martino.

“Estamos todos um pouco tristes.”

O Inter Miami agora se prepara para viajar ao Mercedes-Benz Stadium para a segunda partida contra o Atlanta, no dia 2 de novembro. Caso o Miami vença, avançará para as semifinais da Conferência Leste.