Ilia Malinin acerta quadriciclos e dá um salto mortal para trás para conquistar o título do Skate America

O campeão mundial Ilia Malinin venceu o Skate America no domingo pelo terceiro ano consecutivo, alterando seu skate livre na hora após um erro precoce e pontuando o programa com um backflip que havia sido proibido nas competições até esta temporada.

O bicampeão dos EUA marcou 290,12 pontos e terminou à frente de Kevin Aymoz, da França, cujo melhor skate livre da carreira o deixou com 282,88 pontos e foi aplaudido de pé no Credit Union of Texas Event Center em Allen, Texas.

Kao Miura, do Japão, que ficou em segundo lugar após seu programa curto, terminou em terceiro com 278,67 pontos.

“Foi um momento bastante desafiador para mim, apenas pisar no gelo. Fiquei muito mais nervoso do que o normal”, disse Malinin, o primeiro favorito ao ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, na Itália. “Isso pode ter desempenhado um papel em todo o programa.”

O atual campeão mundial e norte-americano Ilia Malinin deu um salto mortal para trás, que havia sido proibido nas competições até esta temporada, a caminho da conquista do título do Skate America pelo terceiro ano consecutivo. Imagens de Chris Jones-Imagn

A competição de dança no gelo seria decidida no domingo, no evento final do Grande Prêmio de abertura da temporada. Lilah Fear e Lewis Gibson, da Grã-Bretanha, lideraram os campeões mundiais americanos Madison Chock e Evan Bates após a dança rítmica.

Malinin e Miura ficaram separados por apenas 0,15 pontos após seus programas curtos, mas foi Aymoz quem desafiou Malinin pelo topo do pódio. O francês de 27 anos, que lutou muito no final da temporada passada, acertou um par de quadriciclos em um programa sem erros para marcar 190,84 pontos – o melhor de todos os patins livres – e saltar para o primeiro lugar. .

Nika Egadze, da Geórgia, foi o próximo no gelo, mas caiu em seu quad lutz inicial e pisou em seu quad salchow, e esses dois erros o impediram de disputar medalhas. Ele terminou em quarto lugar com 261,71 pontos.

Miura, o ex-campeão mundial júnior de 19 anos, acertou três quadriciclos durante um programa ambientado em “Os Guarda-chuvas de Cherbourg”, o drama musical romântico de 1964. Mas Miura perdeu pontos por um eixo triplo sub-girado e em uma sequência de passos que levou a uma combinação de loop de dedo quádruplo e loop de dedo triplo no meio de seu skate livre.

Malinin foi o último a pegar o gelo, apresentando um programa com “I’m Not a Vampire” da banda de rock Falling In Reverse.

Ele abriu com um quad flip perfeito e depois acertou um eixo triplo, embora Malinin continue sendo o único patinador a ter acertado a versão quádrupla do salto na competição. Então veio o erro, quando ele dobrou um quad loop planejado, deixando Malinin fazendo alterações na hora durante a segunda metade do programa, na tentativa de recuperar os pontos perdidos.

Depois de colocar a mão em seu triplo lutz, Malinin acertou uma combinação quad toe loop-triple toe loop antes de um quad salchow-triple axel em sequência – um par de passes de salto enormes que elevou sua pontuação técnica.

Malinin coroou a recuperação de seu programa com um backflip durante sua sequência coreografada, um movimento que havia sido proibido até esta temporada por causa de seu perigo inerente. Isso era esperado o tempo todo, mas mesmo assim provocou um grito no meio da multidão, no momento em que o programa de Malinin chegou ao fim e um fluxo constante de bichinhos de pelúcia foi jogado no gelo.

“Foi muito difícil para mim, no meio do programa, pensar no que eu tinha que fazer – o que eu precisava fazer”, disse Malinin quando questionado sobre o erro inicial. “Acabei de passar por lá no piloto automático e estou feliz por ter conseguido.”