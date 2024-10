Ilia Topuria desfere nocaute impressionante para finalizar Max Holloway na luta principal do UFC 308

Ilia Topuria fez o que ninguém jamais fez ao derrubar Max Holloway com um nocaute violento para defender seu título e encerrar a luta principal do UFC 308.

Foi um desempenho impressionante do atual campeão dos penas, já que ele lidou com algumas adversidades em momentos em que Holloway o seguiu com um golpe de liderança desagradável e mostrando paciência nas trocas. Mas era apenas uma questão de tempo até que Topuria encontrasse sua abertura e foi uma enorme mão direita no terceiro assalto que balançou Holloway e o fez tropeçar em direção à jaula.

Topuria imediatamente aproveitou a abertura enquanto corria para frente e desferia um enorme gancho de esquerda que torceu a cabeça de Holloway e o fez cair na tela. Mais alguns golpes de martelo se seguiram, mas a luta já havia terminado quando o árbitro correu para resgatar Holloway com o fim chegando aos 1:34 do terceiro round.

Embora tenha havido muita conversa entre eles antes, Topuria prestou homenagem a Holloway em sua entrevista pós-luta.

“Para ser honesto, não sei o que dizer”, disse Topuria após sua primeira defesa de título. “Vencer uma lenda como Max Holloway é algo que nem consigo acreditar. Ele me inspirou muito em minha carreira. Ele tem sido um grande exemplo para a nova geração.

“Sempre disse agora que represento a nova geração. Espero ser uma pequena parte do exemplo do que ele tem sido para mim, para a nova geração. Todo o crédito para Max Holloway. Ele é o cara.”

Antes de terminar, Topuria definitivamente sabia que tinha uma luta em mãos, com uma batalha de ida e volta ao longo dos dois primeiros rounds da luta.

Quando a ação começou, Topuria pegou Holloway de surpresa com uma queda na hora certa, mas os pesos-penas rapidamente se levantaram. No reinício, Holloway disparou um bom golpe de vantagem e Topuria rebateu com um chute feio na panturrilha seguido por uma forte mão direita atrás dele.

Topuria estava realmente carregando seus socos enquanto Holloway mostrava equilíbrio e paciência enquanto continuava a operar por trás daquele golpe de liderança. Uma agitação tardia permitiu que Topuria acertasse um chute sólido enquanto os lutadores tropeçavam no chão, mas a ação parou antes que a buzina soasse para encerrar o round.

Enquanto Holloway ainda estava acertando consistentemente com o mesmo soco direto, Topuria finalmente começou a encontrar um lar para seus grandes socos overhand enquanto mergulhava sem medo de represálias. Ele acertou Holloway com uma esquerda forte e uma direita dura enquanto Topuria começava a ganhar alguma confiança nas trocas.

Ainda assim, Holloway manteve seu alcance e recuou antes que Topuria pudesse realmente causar o maior dano possível com seu imenso poder. Em troca, Holloway continuou atacando o campeão, o que incluiu uma pesada mão direita que acertou Topuria no queixo.

Quase como se estivesse apenas ganhando tempo e esperando o momento certo para liberar seu verdadeiro poder, Topuria saiu agressivo no terceiro round e liderou com aqueles mesmos ganchos devastadores que alertaram Holloway. Enquanto ele continuava avançando, Topuria acertou Holloway com a mão direita, o que marcou o início do fim.

Com Holloway cambaleando, Topuria deu o soco final da luta ao soltar a mão esquerda que derrubou o havaiano pela primeira vez em sua carreira lendária.

“Eu o peguei com muitos socos, mas exatamente com a mão direita eu senti”, disse Topuria sobre o nocaute. “Acabei de ver na cara dele. Ele começou a dar alguns passos para trás. Você não vê isso com frequência em Max Holloway. Eu senti isso. Meu irmão me disse desde o escanteio para continuar pressionando, continuar pressionando ele, foi isso que eu fiz e finalmente nocauteei.

Embora obviamente não fosse o resultado que ele queria, Holloway só teve elogios ao falar sobre Topuria e seu desempenho no sábado.

“Estamos prontos para tudo”, disse Holloway. “Ele acabou de acertar um chute e acho que doeu muito mais do que eu pensava. Eu me senti ótimo até que ele fez isso. Esse é esse esporte. Tiremos o chapéu para ele.

“Sem desculpas, me sinto ótimo. Fiz um ótimo acampamento, sem ferimentos. Eu vim aqui, fiz o meu trabalho. Ele era simplesmente o melhor homem esta noite. Ele me deu o nome de ‘recuperar’, então verei você de novo, meu amigo.”

Em lutas consecutivas, Topuria já nocauteou dois dos maiores pesos penas da história do UFC enquanto consolida seu próprio legado como campeão. Após a vitória, Topuria foi saudado por Alexander Volkanovski na jaula, que provavelmente é o próximo na fila para uma revanche na esperança de recuperar o título.

Topuria parece mais do que disposto a lhe oferecer essa oportunidade e o mesmo vale para Diego Lopes, que pesou como lutador reserva no UFC 308.

“Eu quero ter os dois”, disse Topuria. “Juro por Deus. Nós vamos fazer isso de novo. [Volkanovski] merece isso. Se alguém merece, é ele.”