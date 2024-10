Ilia Topuria e Belal Muhammad trocam tiros nas redes sociais: ‘Belal, ele é um falso campeão’

Ilia Topuria e Belal Muhammad comem carne bovina.

Topuria é o campeão peso pena do UFC, enquanto Muhammad detém o título dos meio-médios, e como há uma categoria de peso inteira entre os dois campeões, você não pode esperar que os dois tenham problemas um com o outro. Você estaria errado.

Embora Topuria esteja a apenas algumas semanas de sua primeira defesa de título dos penas, “El Matador” recentemente fez um Instagram Live onde disse algumas palavras duras para Muhammad e sua recentemente anunciada defesa de título contra Shavkat Rakhmonov no UFC 310.

“Belal contra Shavkat? Shavkat”, disse Topuria. “Belal, ele é um falso campeão. Ele é uma farsa. Acho que agora no meio-médio quem vai voltar e levar o cinturão de novo é o Kamaru Usman, na minha opinião. Trabalho fácil para Usman.”

Muhammad derrotou Leon Edwards pelo título dos meio-médios no UFC 304, depois que Edwards tirou o cinturão de Usman e se defendeu com sucesso contra ele na revanche em 2023.

É claro que Muhammad não gostou da conversa fiada de Topuria e respondeu da mesma forma no Twitter no domingo, zombando de Topuria de maneira semelhante a como Max Holloway fez no início desta semana.

Esse idiota não acabou de comprar um cinto bmf falso para posar… ele está começando a se tornar a versão georgiana de Coby Covington – Belal Muhammad (@ bullyb170) 13 de outubro de 2024

“Esse idiota não acabou de comprar um cinto ‘BMF’ falso para posar… ele está começando a se tornar a versão georgiana de Colby Covington.”

A resposta de Muhammad desencadeou uma troca entre os dois via Twitter, onde os campeões continuaram a se atacar.

“Belal ‘farejador de virilha’ Muhammad”

“SEM ACABAMENTOS “SEM NOCAUTES “SEM KNOCKDOWNS “SEM NAMORADA “SEM CRIANÇAS “BELAL NUNCA ACABOU NENHUM HOMEM OU MULHER”

Agora você está apenas copiando coisas palavra por palavra dos memes. – Belal Muhammad (@ bullyb170) 13 de outubro de 2024

“Agora você está apenas copiando coisas, palavra por palavra, dos memes. [Laughing emoji]”

Em outras circunstâncias, a briga entre os dois poderia estar preparando o terreno para uma eventual luta entre campeão e campeão, mas dada a disparidade de peso, isso parece improvável. Em vez disso, parece que temos uma boa carne à moda antiga, só por comer.

Mas nenhum dos dois tem muito tempo para pensar nesta rivalidade, pois ambos têm assuntos urgentes para resolver. Topuria defende o título dos penas contra Max Holloway no UFC 308, dia 26 de outubro, em Abu Dhabi, enquanto Muhammad coloca o cinturão em jogo contra Rakhmonov, no UFC 310, no dia 7 de dezembro, em Las Vegas.