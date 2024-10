Ilia Topuria nocauteia Max Holloway no terceiro round no UFC 308

Ilia Topuria prometeu nocautear Max Holloway e cumpriu essa promessa com um impressionante nocaute no terceiro round na luta principal do UFC 308, na Etihad Arena, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Durante semanas, o campeão peso pena se gabou de que seria o primeiro lutador a finalizar Holloway e acenou para que o havaiano o encontrasse no centro do octógono para uma briga. Holloway cedeu e os dois se envolveram em uma luta de boxe de alto risco, onde o volume de Holloway foi igualado pela pressão e poder de Topuria.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Foi uma disputa de dois rounds, quando o jab de Holloway perfurou a defesa do espanhol. Mas a velocidade de Topuria permitiu que ele avançasse com golpes poderosos que chamaram a atenção do campeão do BMF.

No terceiro round, Topuria (16-0) finalmente conseguiu passar e acertou Holloway (26-8) com a mão direita que colocou o ex-campeão de patins. Topuria perseguiu e disparou uma mão esquerda que colocou Holloway na tela. Alguns golpes subsequentes depois e Topuria garantiu sua primeira defesa de título bem-sucedida contra um dos maiores pesos penas de todos os tempos.

Ilia Topuria reage à vitória no UFC 308 sobre Max Holloway, que é visto ao fundo. Chris Unger/Zuffa LLC

“Não sei o que dizer sobre derrotar uma lenda como Max Hollway”, disse Topuria. “Eu não conseguia acreditar. Ele é a velha geração e eu represento a nova geração. Espero ser uma pequena parte do exemplo que ele deu para mim.”

Topuria já nocauteou Alexander Volkanovski e Holloway em lutas consecutivas.

“Ele acabou de acertar um chute e acho que doeu muito mais do que eu pensava”, disse Holloway. “Tiro o chapéu para ele. Sem desculpas. Eu vim aqui e fiz o que queria. Ele era simplesmente o melhor homem esta noite.”