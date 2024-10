Imitador de Taylor Swift ganhou até US$ 18 mil por um único show

Taylor Swift não é a única pessoa que ganha muito dinheiro enquanto se apresenta … porque até mesmo uma imitadora do T-Swift está ganhando dinheiro – dizendo que ganha quase US $ 20 mil por apresentação.

Olivia Mojica – um cantor que compartilha características totalmente semelhantes às da estrela pop e lidera a “Blank Space Tribute Band” – parado pelo TMZ’s “O Podcast do Chá Rápido” Quinta-feira… nos contando que ela realmente largou seu trabalho porque está prestando muitas homenagens a Swift.

Claro, tivemos que perguntar quanto dinheiro ela conseguiu ganhar durante suas apresentações… e ela nos disse que o máximo que a banda ganhou por uma apresentação foi de US$ 18 mil.

Dinheiro é bom, obviamente… mas OM também tem outras aspirações – com o objetivo final de fazer uma turnê ao redor do mundo. Ela acha que é uma meta razoável, mas no momento eles ainda estão construindo o produto geral.