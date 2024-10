Inativos da Semana 5 do Fantasy Football: Quem entra e quem sai?

Quem você deve começar? Quem você deve sentar? Para ajudá-lo a definir suas escalações de futebol fantasia e evitar a contratação de um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relevantes para a fantasia aqui, à medida que os times da NFL divulgam suas listas oficiais de inativos. Todas as classificações citadas nesta coluna vêm das classificações da equipe do ESPN Fantasy.

Os inativos oficiais de domingo devem começar a chegar aproximadamente 90 minutos antes dos horários programados para o início: por volta das 11h30 ET para os primeiros jogos e 14h30 ET para os jogos do final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

TJ Hockenson, TE, MIN: Joelho — FORA

Impacto: Sua janela de retorno está aberta. Considere a semana 7 como uma data provável.

Rasheen Ali, RB, BAL: Pescoço — Questionável

Impacto: O estreante treinou esta semana e pode retornar do IR, dando reforço extra para Derrick Henry. Khalil Shakir, WR, BUF: Tornozelo — FORA

Impacto: Curtis Samuel é um dos recebedores que obteve aumento de valor. Ian Thomas, TE, CAR: Panturrilha — Questionável

Impacto: Ele foi “designado para retornar” esta semana, então agora tem três semanas para treinar com a equipe na esperança de voltar à ação. Nick Chubb, RB, CLE: Joelho — FORA

Impacto: Talvez a próxima semana seja a semana em que ele retornará à escalação após a ruptura do ligamento cruzado anterior do ano passado. Jerome Ford ainda é o RB nº 1 por enquanto. Nyheim Hines, RB, CLE: Joelho — FORA

Impacto: O colega recuperado de ACL de Chubb também viu sua janela para retornar aberta esta semana. Pierre Strong Jr., RB, CLE: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: D’Onta Foreman continuará a ser a principal opção de backup se Strong não puder retornar. David Njoku, TE, CLE: Tornozelo — Questionável

Impacto: Ele certamente está inclinado na direção certa, mas até que o vejamos em campo… Joe Mixon, RB, HOU: Tornozelo — FORA

Impacto: Nenhum treino durante toda a semana mais uma vez coloca os holofotes do RB em Cam Akers. Dameon Pierce, RB, HOU: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: não se espera que ele jogue. Dare Ogunbowale está aproveitando ao máximo sua oportunidade de ver mais ação com todas essas lesões de RB. Robert Woods, WR, HOU: Pé — Questionável

Impacto: Enquanto isso, WR Tank Dell (peito) conseguiu treinar os três dias desta semana e deve começar. Anthony Richardson, QB, IND: Oblíquo – Duvidoso

Impacto: Os Colts o rebaixaram no sábado. O veterano Joe Flacco está pronto. Jonathan Taylor, RB, IND: Tornozelo — FORA

Impacto: Será um comitê com Trey Sermon e Tyler Goodson no backfield dos Colts. Evan Engram, TE, JAX: Isquiotibiais – Questionável

Impacto: Não se surpreenda ao ver Brenton Strange recomeçando esta semana. Skylar Thompson, QB, MIA: Costelas – Questionável

Impacto: Tyler Huntley começará, com Thompson apoiando-o (supondo que ele seja capaz). Odell Beckham Jr., WR, MIA: Joelho — Questionável

Impacto: Beckham começou esta semana ainda na lista de PUP. Sua ativação no sábado significa que ele deverá ver alguns alvos hoje. KJ Osborn, WR, NE: Ombro — Questionável

Impacto: Espere que DeMario Douglas e Ja’Lynn Polk obtenham a maior parte dos alvos de WR. Kendrick Bourne, WR, NE: Joelho — Questionável

Impacto: Bourne foi ativado na lista de PUPs no sábado, o que indica que ele está pronto para jogar. Brian Robinson Jr., RB, ERA: Joelho — Questionável

Impacto: Espera-se que ele jogue, assim como Austin Ekeler, que finalmente foi liberado do protocolo de concussão da liga. Noah Brown, WR, ERA: Virilha – FORA

Impacto: Luke McCaffrey e Olamide Zaccheaus obtiveram aumentos de valor. Jamison Crowder (panturrilha) foi colocado no IR. Jogos das 16h00 horário do leste dos EUA Escolhas do Editor

1 Relacionado Matt Prater, K, ARI: Joelho — Questionável

Impacto: Se necessário, Chad Ryland seria o substituto de última hora para os Cardinals. Você provavelmente deveria recorrer ao fio de isenção agora. Trey McBride, TE, ARI: Costelas – Questionável

Impacto: Ele foi adicionado muito tarde ao relatório de lesões. Provavelmente é melhor ser cauteloso e começar outra pessoa, embora ainda se espere que ele jogue. Tyler Badie, RB, DEN: Voltar — SAÍDA/IR

Impacto: Javonte Williams e Jaleel McLaughlin compartilham a carga de trabalho neste backfield até agora inexpressivo. Luke Musgrave, TE, GB: Tornozelo — Questionável

Impacto: Ele testará a lesão durante o aquecimento. Mais combustível para o “Tucker Kraft Fan Club”. Romeo Doubs, WR, GB: Suspenso pela equipe por um jogo

Impacto: Jayden Reed e Dontayvion Wicks começarão depois que Doubs perdeu alguns treinos esta semana e a equipe sentiu que a disciplina era necessária. Christian Watson, WR, GB: Tornozelo — Duvidoso

Impacto: Talvez Malik Heath ou Bo Melton possam surpreender. Cooper Kupp, WR, LAR: Tornozelo — FORA

Impacto: Com os Rams se despedindo na Semana 6, espere um retorno de Kupp na Semana 7. Zamir Branco, RB, LV: Virilha – FORA

Impacto: Alexander Mattison: Há um milhão de coisas que ele não fez, mas espere. Michael Mayer, TE, LV: Pessoal — FORA

Impacto: Apenas cobrindo as bases com esta notícia. Brock Bowers tem um domínio firme do trabalho de TE aqui. Davante Adams, WR, LV: Isquiotibiais – FORA

Impacto: Sim, as negociações comerciais estão em andamento, mas a equipe diz que o prejuízo é real. De qualquer forma, Tre Tucker e Jakobi Meyers mais uma vez recebem acenos iniciais. Tyreik McAllister, WR, LV: Ombro — Questionável

Impacto: DJ Turner é a única outra opção saudável de WR em Las Vegas. Devin Singletary, RB, NYG: Virilha – Duvidoso

Impacto: É um grande rebaixamento para o timeshare entre Tyrone Tracy Jr. e Eric Gray. Malik Nabers, WR, NYG: Concussão – FORA

Impacto: Wan’Dale Robinson lidera um grupo indefinido de opções de WR. George Kittle, TE, SF: Costelas – Questionável

Impacto: Os relatórios indicam que ele deverá jogar. Eric Saubert interviria caso Kittle sofresse um revés. Jogo de domingo à noite Brandin Cooks, WR, DAL: Joelho — SAÍDA/IR

Impacto: Jalen Tolbert e KaVontae Turpin podem acabar sendo beneficiários da ausência de Cooks. Russel Wilson, QB, PIT: Panturrilha — Questionável

Impacto: você conhece o procedimento. Justin Fields começará. Wilson será o QB de emergência nº 3. Cordarrelle Patterson, RB, PIT: Tornozelo — FORA

Impacto: Najee Harris está livre e livre para acertar quase todos os toques de RB. Jaylen Warren, RB, PIT: Joelho — FORA

Impacto: Se você estiver extremamente desesperado, Aaron Shampklin poderá ver algumas fotos.





Fonte: Espn